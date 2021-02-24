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Факти / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

З рюкзаком і ліхтариком: в одеських катакомбах знайшли скелет людини (18+)

У катакомбах Одеси знайшли скелетовані рештки людини, а також ніж і бульбулятор.

З рюкзаком і ліхтариком: в одеських катакомбах знайшли скелет людини (18+)

Рештки, зокрема, череп людини виявив місцевий дослідник катакомб, який спустився під землю в центрі Одеси під бульваром ім. Михайла Жванецького.

Також він знайшов поруч з кістками рюкзак, ліхтарик та одяг. Окрім того, поруч з останками були ніж і пристрій для прийому наркотичних речовин, який називається бульбулятор.

Рештки виявили ввечері 23 лютого. Однак підняти їх на поверхню не вдалося через темний час доби. Тому відповідні заходи, зокрема підняття кісток, перенесли на сьогодні.

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Наразі тіло померлого відправили на експертизу.

Нещодавно у національному природному парку Тузловські лимани на Одещині екологи знайшли рештки стародавньої тварини.

Екологи припускають, що це може бути мамонт або мастодонт, а може й інша давня істота, яка мешкала на Причорномор’ї.

Джерело: 7 канал 

Фото: 7 канал

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