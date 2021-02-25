GitHub Gist не заблокують в Україні – Федоров

Міністерство цифровий трансформації України не дозволить заблокувати IТ-ресурс GitHub Gist.

Про це заявив глава міністерства Михайло Федоров.

– Ми не дамо і не буде заблокований GitHub Gist, – написав віце-прем’єр міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначив, що з цього питання скоро буде офіційна заява МВС, Мінінформполітики, Мінціфри.

GitHub – це один із найбільших веб-сервісів для хостингу IT-проєктів та їх спільної розробки.

Блокування сайтів в Україні

Національна комісія з питань зв’язку та інформатизації опублікувала перелік сайтів, які провайдери повинні заблокувати. Комісія посилається на рішення слідчого судді Голосіївського районного суду.

Серед сайтів, що потрапили під блокування доступу, є також сайт статистики месенджера Telegram, сторінка шерингу рядків коду на міжнародному IТ-ресурсі GitHub, соцмережа LiveJournal (США), що існує з 1999 року.