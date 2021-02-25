Гороскоп на тиждень, з 22 до 28 лютого 2021 для всіх знаків зодіаку

Докладний гороскоп на тиждень з 22 до 28 лютого 2021 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Період ретроградного Меркурія закінчився, тепер легше буде спілкуватися і самовиражатися, а також досягати успіху у стосунках і роботі. Тиждень підходить для починань, багато хто знаходить необхідні відповіді на запитання.

Ви відчуєте певну енергію, яка допоможе змінити життя на краще. Однак це стосується тільки тих, хто готовий до активної інтелектуальної та фізичної роботи.

25 лютого о 15.02 за київським часом Венера переходить у знак Риб, Сонце у гармонійному аспекті з Ураном. Завдяки цьому посилиться інтуїція, бажання дарувати та отримувати кохання. Зустрічі з новими людьми і творче самовираження можуть раптово відкрити нові перспективи.

Повний місяць у Діві 27 лютого о 10.18 за київським часом, сприяє очищенню простору, ухваленню важливих рішень. Логіка і розважливість виходять на перший план. Слушна нагода для занять простими повсякденними справами, початку курсу лікування, розплутування складних життєвих ситуацій.

Гороскоп для Овнів

Знаходите внутрішню силу і рішучість, вам легше буде зрозуміти свою підсвідомість. Сприятливий час для різних новацій і вдосконалень. Спокій допоможе подолати будь-які невдачі та неприємності. Обмеження та рамки не викликатимуть негативної реакції. Звична робоча обстановка може змінитися. Цей період може дати вам сили позбутися шкідливих звичок і всього, що заважає вашому здоров’ю, змінити режим харчування у кращий бік. Прийде ясність і розуміння того, що конкретно вам потрібно. Першорядною турботою може стати ваше здоров’я і догляд за вашими домашніми тваринами.

Гороскоп для Тельців

З’являється можливість плідно завершити роботу над творчим проектом, отримати моральне і матеріальне задоволення. Ймовірно, з’явиться бажання зайнятися тією справою чи бізнесом, про який ви давно мріяли. Завершення місяця сприятливе для активного соціального життя. Також у цей період актуальними будуть теми кохання, романтики, бурхливого захоплення, а також дружніх зв’язків. Можливі любовні трикутники, інтриги та розкриття якихось таємниць. Можуть бути приємні звістки про ваших дітей, зустрічі з дорослими дітьми. Залежно від наявної ситуації вирішуються питання, пов’язані з бізнесом.

Гороскоп для Близнюків

Настав час визначити вектор розвитку. Багато уваги слід приділити питанням кар’єри і професійного зростання. Виникне необхідність знайти точку рівноваги між домом і роботою. Репутація, самооцінка і здатність до реалізації власних амбіцій зростуть. Якщо ви розпізнаєте сприятливі можливості, то зможете скористатися вдалими обставинами, які принесуть вам визнання. Добре складаються стосунки з керівництвом, представниками влади і впливовими людьми. Можуть повторитися кармічні ситуації, ви відчуєте так звані дежавю.

Гороскоп для Раків

Час розвитку та здобуття нових навичок, а також їх застосування на практиці. Інтелектуальний або професійний статус буде в пріоритеті. Можливо, виникне необхідність підвищити кваліфікацію чи навіть з’явиться вдала можливість подорожі в іншу країну. Посилюється конкуренція, завдяки якій ви станете небезпечним суперником. Повсякденні контакти, близькі та родичі сильно на вас впливатимуть. Все, що пов’язано з комунікаціями, інформацією, навчанням, близькими, транспортом і роботою з технікою стає дуже важливим.

Гороскоп для Левів

Ви дуже добре починаєте розуміти поведінку і мотиви інших людей з точки зору психології, а це дає вам особливу силу. Ви відчуєте свободу, є велика ймовірність позитивних трансформацій, якщо правильно скористатися потенціалом періоду і детально продумати свої дії. Грошам і становищу, знайденому завдяки родинним зв’язкам, спадку, діловому партнерству та шлюбу, варто приділити особливу увагу. Можливі виплата або отримання боргів, позики, вдалий час для застосування або розвитку навичок, які допоможуть вам знайти фінансову незалежність.

Гороскоп для Дів

Ситуація в усіх сферах життя значно покращиться. Якщо виникнуть труднощі у стосунках з протилежною статтю, у родині, то суттєвого негативного впливу не буде. Бажано змінити стиль одягу, щось у своїй зовнішності, і ви зможете привернути увагу потрібних вам людей. У партнерських як ділових, так і особистих стосунках настане ясність. Можливо, доведеться приймати серйозне рішення щодо подальшого розвитку особистих або ділових стосунків. Якщо ви самотні, то одне зі знайомств може виявитися доленосним.

Гороскоп для Терезів

Тиждень сприятливий для виходу у світ, заручин або одруження і для спільних справ з романтичним партнером. Ви можете розраховувати на матеріальну допомогу, ідейну підтримку партнера, керівників і впливових людей, особливо серед представників протилежної статі. Може зав’язатися службовий роман. Вдалий період для людей, пов’язаних з мистецтвом, торгівлею коштовностями. Можете розраховувати на отримання позики, успішне вирішення юридичних справ. Наприкінці місяця можливе завершення якогось проекту. З’являється можливість подолати приховані проблеми, завершити справи, очистити свідомість.

Гороскоп для Скорпіонів

Зовнішнє тло подій пом’якшується, збільшується життєва сила і працездатність, що дасть вам змогу вирішити більшість завдань. Доброзичливість і емпатія допоможуть вам позбутися навіть тривалих конфліктів із коханими або родичами. Це час розвитку та набуття нових навичок, а також застосування їх на практиці. З’явиться можливість повчитися, отримати додатковий фах або підвищити кваліфікацію. Ділові поїздки, відрядження, участь у різних обговореннях принесуть нові можливості та корисну інформацію. Завершення місяця буде сприятливим, минулі помилки вдасться виправити.

Гороскоп для Стрільців

Будь-яке спілкування в цей період буде емоційним, можливі цікаві знайомства в інтернеті, зустрічі, знайомства в дорозі або початок нових романтичних стосунків. Вдалий час для проведення вебінарів, онлайн-заходів, конференцій, реклами. Також сприятливо проходитимуть зустрічі з потрібними людьми, різні переговори. Завершення місяця вдале для складання іспитів чи заліків, захисту дипломів і проектів, а також для поїздок, пов’язаних із громадською або творчою діяльністю. Вашому становищу в суспільстві та репутації варто приділити максимум уваги. Можуть прояснитися питання призначення в житті, цілей, статусу.

Гороскоп для Козерогів

Сприятливий час для особистих взаємин, але любовні зв’язки можуть впливати на роботу. Романтичні стосунки на роботі можуть виявитися корисними і відкрити нові перспективи. Якщо була актуальна тема освіти, то в ній, нарешті, настане ясність. Сприятливий період для вивчення іноземних мов, можливе знайомство з іноземцем. Центром уваги будуть подорожі або духовна сфера життя. Можливо, постане питання завершення стосунків або перехід їх на новий рівень. Вірогідні новини щодо юридичних справ або судового розгляду. Актуальна тема – вирішення питань у міжнародних відносинах.

Гороскоп для Водоліїв

Вас чекає фінансовий успіх, отримання прибутку або заборгованості, повернення грошей або майна. Можете розраховувати на фінансову допомогу, підтримку та розуміння з боку високопосадовців. Тиждень підходить для ділових візитів, створення об’єднань і відкриття підприємств. Події можуть зачепити теми загальних фінансів і спадщини. Можливо, вам захочеться переглянути або об’єднати фінансові ресурси, бізнес, здійснити дорогу купівлю. Якщо ви мажте боргові зобов’язання, вам доведеться переоформити кредит, іпотеку, можуть виникнути проблеми з податками або страховками. Але може бути завершення якоїсь ситуації, пов’язаної з грошима, яка дуже довго не могла вирішитися.

Гороскоп для Риб

Можливе виникнення відносин, які ви з партнером не бажаєте афішувати. В особистому житті можуть розкритися таємниці і секрети ваших партнерів, у цьому разі буде поставлена ​​крапка у стосунках. Або ж любовний зв’язок вийде на інтимніший рівень, що слугуватиме серйозним трансформаціям вашої особистості. Також можуть прокидатися приховані страхи, різні комплекси – поговоріть з коханою людиною, а якщо ви самотні – зверніться до родичів. Самотність протипоказана у цей період, якщо тільки вона не пов’язана з творчою роботою. Почуття стають помітнішими, а ваші романтичні бажання виконуються. Відбувається таке собі переосмислення стосунків.

Гороскоп здоров’я

За допомогою планет і знаків зодіаку можна класифікувати органи і системи тіла людини. Тому аналіз гороскопу дає змогу вирахувати ймовірність виникнення захворювання. Усі зміни стану здоров’я можуть проявлятися на трьох рівнях: духовному, психічному та фізичному.

Загальний гороскоп має рекомендаційний характер і не може замінити особисту консультацію астролога чи лікаря.

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