Погода на вихідні в Україні (27 та 28 лютого 2021)

На останні вихідні у лютому в Україні синоптики прогнозують температуру до -1, однак у суботу в країні буде дощ з мокрим снігом, а вже у неділю вдень очікується сонячна погода у всіх областях.

На вихідних очікується мокрий сніг на півдні, проте водночас на іншій частині території України протягом дня йтиме слабкий дощ.

Також в деяких місцевостях очікується мокрий сніг як вдень, так і вночі. Синоптики радять українцям брати з собою парасольки, щоб не намокати та захистити своє здоров’я.

27 лютого вдень на території України на півдні температура до +12, на сході до +4, у центрі до +3, на півночі до +4, на заході до +8. У Києві вдень дощ, температура – від +4 до +6.

Вночі похолодає на декілька градусів, в деяких областях буде мокрий сніг.

На півдні вночі температура до +3, на сході до +1, в центрі до +3, на півночі до +2, на заході до +4. У Києві вночі буде мокрий сніг та температура від +1 до +3.

28 лютого вдень на території України буде сонячна погода. На півдні температура до +5, на сході до +4, у центрі до +4, на півночі до +4, на заході до +7. У Києві вдень мокрий сніг, температура – від +2 до +4.

Вночі температура впаде до -1, майже у всіх областях України очікується мокрий сніг.

На півдні вночі температура до +2, на сході до +1, в центрі до +1, на півночі до +1, на заході до +2. У Києві вночі українці очікують мокрий сніг та температуру від -1 до +1.

Коли буде весна в Україні

На початку лютого бабак-провісник Тимко III спрогнозував, коли в Україну прийде весна у 2021 році. Існує прикмета будити бабака 2 лютого для того, щоб передбачити за поведінкою звіра наступ весняної погоди.

Завдяки цій традиції можна орієнтовно спрогнозувати, коли чекати потепління на території України. Згідно з прогнозом Тимка III, в Україні буде рання весна. Приблизно до середини березня українці очікують тотальне потепління.