На 360 градусів: NASA опублікувало перше панорамне фото з Марса

Національне аерокосмічне агентство США NASA показало перше панорамне фото Марса, яке надіслали з ровера Perseverance.

Марсохід зробив такий знімок зі свого місця посадки в кратері Єзеро. Першу панораму Марса зробили завдяки мультиспектральному стереоскопічному пристрою Mastcam-Z.

Mastcam-Z – це пристрій візуалізації, в якому доступна функція масштабування. Завдяки їй камери можуть збільшувати масштаб, фокусувати та знімати відео високої чіткості навіть в космосі, а також робити панорамні кольорові та тривимірні зображення.

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Таким чином робот може допомогти детально вивчити як близькі, так і далекі об’єкти.

Камери також допоможуть команді місії визначити, які зразки з планети ровер може відібрати для подальшого аналізу на Землі.

Марсохід Perseverance

Національне аерокосмічне агентство США NASA посадило на Марс орбітальну станцію Perseverance. Вона приземлилася на поверхню Марса за сім хвилин у прямому ефірі.

Орбітальна станція періодично робить фотографії з планети та відправляє їх у центр управління NASA. З марсохода Perseverance вже надіслали понад 20 тис. фото, а нещодавно NASA опублікувала перші відео та аудіо з Марса.

Ключова мета місії – пошук ознак древнього мікробного життя. Завдяки цьому дослідженню вперше в історії можуть зібрати зразки з поверхні Червоної планети, які доставлять на Землю для подальшого аналізу.