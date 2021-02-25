СБУ заблокувала російську ботоферму

Служба безпеки України заблокувала роботу ботоферм на Львівщині, якими керували спецслужби РФ. Вони поширювали дезінформацію про ситуацію в Україні з метою нарощування панічних настроїв серед українців.

Слідством було встановлено, що кілька громадян забезпечували віддалену реєстрацію акаунтів на популярних сайтах та в соцмережах через російську веб-платформу.

Злочинці використовували сім-карти українських та російських мобільних операторів для створення великої кількості анонімних облікових записів, через які потім поширювали фейки.

Під час обшуку правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та майже 900 ідентифікаторів сім-карт.

Фахівці СБУ також встановили, що саме ці люди займались псевдозамінуваннями громадських об’єктів на території області.

Російські спецагенти в Україні

12 лютого СБУ повідомила про затримання двох українців, завербованих ФСБ РФ.

Зловмисники збирали секретну інформацію про Збройні сили України та передавали її так званим кураторам.

Агентів затримали під час імітованої передачі секретних документів, їм оголошено підозру за державну зраду.