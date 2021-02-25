За попередніми прогнозами синоптиків, погода у лютому 2021 року буде доволі сніжною. В окремі дні можливий сніг з дощем.
Щодо морозів – останній місяць зими очікується м’якшим за січень.
Мінімальні -9 можливі вночі в середині лютого, а денна температура коливатиметься у діапазоні – від -3 до +2.
Водночас народні синоптики ще у грудні прогнозували, що лютий може бути найхолоднішим місяцем зими, та передбачали морози до -10 -14.
Як пережити морози
Щоб пережити морози без ризику для здоров’я, перше і головне правило – це добре поїсти, бажано жирної їжі, звісно, за відсутності протипоказань.
А підтримати організм у таку погоду допоможуть такі вітамінні коктейлі, як морс та узвар.
Серед інших порад – більше рухатися, довго не стояти на відкритому морозному повітрі.
Джерело: Gismeteo