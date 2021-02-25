Національна комісія з питань зв’язку та інформатизації опублікувала перелік сайтів, які провайдери повинні заблокувати. Велика частина ресурсів, які потрапляють під бан – дрібні новинні сайти, а також фішингові сторінки.

Серед масштабних ресурсів, які потрапляють під блокування, російський РБК. Також під бан потрапив TGStat – аналітичний портал для відстеження активності в Telegram.

Крім того, у списку чимало сайтів присвячених криптовалюті.

Комісія посилається на рішення слідчого судді Голосіївського районного суду. Йдеться про розслідування шахрайства в особливо великих розмірах. Згідно з рішенням суду, на сайти необхідно накласти арешт на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі інтернет під час використання веб-ресурсів.

Фактично, провайдери повинні закрити доступ користувачів до цих сайтів.

Список заблокованих сайтів:

В Україні суд зобов’язав провайдерів заблокувати 426 сайтів

Telegram-канали, які координували спецслужби РФ

1 лютого СБУ викрила мешканців Харкова та Одеси, які намагалися дестабілізувати ситуацію в Україні через Telegram-канали.

Спецслужби залучили українців до створення та адміністрування низки політичних всеукраїнських і регіональних Telegram-каналів. Серед них Легитимный, Резидент, Картель, Сплетница, Чорний квартал, Политический расклад, Нетипичное Запорожье, Тремпель Харьков, Одесский фраер, Днепр live, Николаев live, Херсон live.

23 лютого Київський районний суд Харкова ухвалив рішення про блокування Telegram-каналів, які раніше СБУ викрила на підривну діяльність.

Джерело: Національна комісія з питань зв’язку та інформатизації