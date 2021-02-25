Погода на 25 лютого 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

В Україні погода стає теплішою, хоча це поки буде відчуватися не у всіх областях.

У західних регіонах очікуються хмарна з проясненнями погода. Температура вдень 10°…14°, вночі -1°…1°.

На Півночі країни також без опадів. Вдень 2°…6°, вночі -6°…2°.

У центральних областях хмарна з проясненнями погода. Стовпчики термометрів покажуть вдень 2°…9°, вночі -5°…0°.

На Сході України також без істотних опадів. Вдень -1°…3°, вночі -13°…-5°.

Жителям південних регіонів варто приготуватися до хмарної з проясненнями погоди, без опадів. Температура вдень 2°…11°, вночі -4°…1°.

Погода на лютий

За прогнозами синоптиків, погода у лютому 2021 року буде доволі сніжною. В окремі дні можливий сніг з дощем.

Щодо морозів – останній місяць зими очікується м’якшим за січень.

Мінімальні -9 можливі вночі в середині лютого, а денна температура коливатиметься у діапазоні – від -3 до +2.