26 лютого святкують Всесвітній день неквапливості. Таким чином люди намагаються відвернути увагу від щоденної метушні.
Гасло цього свята – не квапся й насолоджуйся моментом.
В Україні сьогодні відзначають День кримського спротиву російській окупації.
Ця пам’ятна дата відзначається з 2016 року задля вшанування кримських татар, які провели у 2014 році мітинг на підтримку суверенітету України.
Іменини 26 лютого святкують Стефан, Семен, Мартиніян, Світлана, Зоя, Фотинія, Тимофій, Злата, Артем, Ганна.
Прикмети на 26 лютого:
- чим холодніший останній тиждень лютого, тим спекотнішим буде літо;
- чуєте голосний спів синиць – буде рання весна;
- якщо небо затягнули хмари, то скоро прийде потепління;
- туманний круг навколо сонця віщує снігопад;
- якщо день буде похмурим, чекай пізньої весни.
Що не можна робити 26 лютого:
- лінуватися;
- вирішувати фінансові питання;
- вишивати чи шити.
Із 8 до 14 березня православні християни відзначатимуть Масляну, а вже з 15 числа почнеться Великий піст перед Світлим Христовим Воскресінням. На які ще дати слід звернути увагу в перший місяць весни, читайте в церковному календарі на березень 2021 року на сайті Фактів ICTV.