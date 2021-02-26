26 лютого святкують Всесвітній день неквапливості. Таким чином люди намагаються відвернути увагу від щоденної метушні.

Гасло цього свята – не квапся й насолоджуйся моментом.

В Україні сьогодні відзначають День кримського спротиву російській окупації.

Ця пам’ятна дата відзначається з 2016 року задля вшанування кримських татар, які провели у 2014 році мітинг на підтримку суверенітету України.

Читайте Календар свят на березень 2021

Іменини 26 лютого святкують Стефан, Семен, Мартиніян, Світлана, Зоя, Фотинія, Тимофій, Злата, Артем, Ганна.

Прикмети на 26 лютого:

чим холодніший останній тиждень лютого, тим спекотнішим буде літо;

чуєте голосний спів синиць – буде рання весна;

якщо небо затягнули хмари, то скоро прийде потепління;

туманний круг навколо сонця віщує снігопад;

якщо день буде похмурим, чекай пізньої весни.

Що не можна робити 26 лютого:

лінуватися;

вирішувати фінансові питання;

вишивати чи шити.

Із 8 до 14 березня православні християни відзначатимуть Масляну, а вже з 15 числа почнеться Великий піст перед Світлим Христовим Воскресінням. На які ще дати слід звернути увагу в перший місяць весни, читайте в церковному календарі на березень 2021 року на сайті Фактів ICTV.