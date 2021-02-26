Білл Гейтс пояснив у Clubhouse, чи варто купувати біткоїни

Засновник комп’ютерної корпорації Microsoft Білл Гейтс в чаті нової соцмережі Clubhouse розповів, що ніколи не інвестував свої фінанси в біткоїни (Bitcoin).

За словами Гейтса, він віддає перевагу інвестуванню в компанії, які можуть створити нові продукти. Засновник Microsoft як приклад навів вакцини від таких інфекційних хвороб як малярія та кір.

Мільярдер сказав, що свій вибір про вкладення коштів він робив не на підставі того, чи буде предмет інвестицій дорого коштувати для інших.

У більш ранньому інтерв’ю він обговорював ентузіазм засновника Tesla Ілона Маска щодо віртуальної валюти. Тоді він сказав, що потрібно бути обережними тим людям, у яких менше грошей, ніж в Ілона Маска.

Вартість біткоїну підскочила майже на 50% після того, як Tesla повідомила, що придбала віртуальну валюту на $1,5 млрд та планує незабаром приймати її як оплату. Однак пізніше ціна біткоїну впала на 20%.

Найбагатша людина у світі

На цьому тижні статок керівника компанії з виготовлення електрокарів Tesla Ілона Маска за добу скоротився на $15,2 млрд. Тепер у нього на рахунку $183 млрд.

Таким чином Маск опустився на друге місце у рейтингу найбагатших людей у світі. Перше місце знову очолив засновник Amazon Джефф Безос зі статком у $186 млрд. Безос вже три рази у 2021 році зміг відібрати у Маска звання найбагатшої людини у світі.

Акції Tesla могли подешевшати через твіти Маска, в яких він заявив, що Bitcoin майже така ж маячня, як і готівкові гроші. Він написав про це через два тижні після того, як компанія Tesla інвестувала $ 15 млрд у віртуальну валюту біткоїн.

Джерело: BBC