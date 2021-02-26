PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle
Юлія Клєцова |

День ангела Світлани: найкращі СМС-привітання

26 лютого іменини в Україні відзначають всі Світлани. СМС-привітання з днем ангела Світлани допоможуть привітати власниць імені, якщо ви не можете зробити цього особисто.

День ангела Светланы: лучшие СМС-поздравления

Ім’я Світлана походить зі старослов’янського і означає світла.

За однією з версій, Світлана є українським перекладом грецького імені Фотіна.

Читайте
День ангела Світлани: значення імені, привітання в СМС, прозі і листівках

Факти ICTV зібрали найкращі СМС-привітання з днем ангела Світлани.

Світланко! З днем ангела вітаю,
Всього найкращого бажаю!
Хай буде життя для тебе прекрасне,
А небо завжди буде світле та ясне!

***

Усе найкраще, світле, гарне,
Бажаю щиро я тобі, Світлано!
Везіння, успіху, таланту,
Щастя, радості й кохання!

***

З днем Світлани вітаю,
Здоров’я міцного бажаю.
Щоб щастям життя вирувало,
Все тільки приємне тобі дарувало!

***

Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами, Світланко, вітає!

***

В День ангела Світлани бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!

Якщо ви слідкуєте за православними святами і дотримуєтесь традицій, Факти ICTV підготували для вас повний календар церковних свят 2021 року.

В ньому також зібрана інформація про всі багатоденні та одноденні православні пости.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка