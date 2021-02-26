День ангела – Зої (26 лютого): привітання і значення імені

День ангела Зої святкують кілька разів на рік, зокрема 26 лютого, 15 травня та 31 грудня. У перекладі з давньогрецької мови ім’я Зоя означає життя.
Дівчата з таким іменем вирізняються непростим характером і незалежністю. Зоя не любить керуватися чужою думкою – вона завжди наполеглива та смілива. Зоя ненавидить брехню та фальшивість, а також є чудовою матір’ю та дружиною.
Факти ICTV підготували привітання з днем ангела Зої, щоб ви могли потішити листівками та СМС дорогих вам жінок і дівчат з таким чудовим ім’ям.
СМС-привітання з днем ангела Зої
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З днем ангела Зою я вітаю,
Всіх благ земних тобі я побажаю,
За душу людяну і простоту,
За добре серце й доброту!
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У день ангела Зої бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
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Зоя, з днем ангела вітаю!
Щастя й радості бажаю,
Любові, душевного тепла,
У справах всіх – лише хвала!
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Зоя, хай янгол на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх і процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров’я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов’ю!
Листівки з днем ангела Зої
Свята у березні 2021 року
Перший місяць весни передбачає чимало важливих дат. Зокрема у березні святкують Міжнародний жіночий день (8 березня), День таксиста, Всесвітній день поезії тощо.
Дивіться детальний календар свят на березень 2021 у матеріалі Фактів ICTV.