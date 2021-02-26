День ангела – Зої (26 лютого): привітання і значення імені

День ангела Зої святкують кілька разів на рік, зокрема 26 лютого, 15 травня та 31 грудня. У перекладі з давньогрецької мови ім’я Зоя означає життя.

Дівчата з таким іменем вирізняються непростим характером і незалежністю. Зоя не любить керуватися чужою думкою – вона завжди наполеглива та смілива. Зоя ненавидить брехню та фальшивість, а також є чудовою матір’ю та дружиною.

Факти ICTV підготували привітання з днем ангела Зої, щоб ви могли потішити листівками та СМС дорогих вам жінок і дівчат з таким чудовим ім’ям.

СМС-привітання з днем ангела Зої

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З днем ангела Зою я вітаю,

Всіх благ земних тобі я побажаю,

За душу людяну і простоту,

За добре серце й доброту!

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У день ангела Зої бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Зоя, з днем ангела вітаю!

Щастя й радості бажаю,

Любові, душевного тепла,

У справах всіх – лише хвала!

***

Зоя, хай янгол на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх і процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров’я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов’ю!

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Листівки з днем ангела Зої

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