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Факти / Lifestyle
Людмила Богданова |

День ангела Зої: привітання в листівках і СМС

День ангела Зої святкують кілька разів на рік, зокрема 26 лютого, 15 травня та 31 грудня. У перекладі з давньогрецької мови ім’я Зоя означає життя.

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Дівчата з таким іменем вирізняються непростим характером і незалежністю. Зоя не любить керуватися чужою думкою – вона завжди наполеглива та смілива. Зоя ненавидить брехню та фальшивість, а також є чудовою матір’ю та дружиною.

Факти ICTV підготували привітання з днем ангела Зої, щоб ви могли потішити листівками та СМС дорогих вам жінок і дівчат з таким чудовим ім’ям.

СМС-привітання з днем ангела Зої

***

З днем ангела Зою я вітаю,
Всіх благ земних тобі я побажаю,
За душу людяну і простоту,
За добре серце й доброту!

***

У день ангела Зої бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!

***

Зоя, з днем ангела вітаю!
Щастя й радості бажаю,
Любові, душевного тепла,
У справах всіх – лише хвала!

***

Зоя, хай янгол на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх і процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров’я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов’ю!

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Листівки з днем ангела Зої

день ангела Зої

День ангела – Зої (26 лютого): привітання і значення імені

День ангела – Зої (26 лютого): привітання і значення імені

День ангела – Зої (26 лютого): привітання і значення імені

день ангела Зої - привітання

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