Погода в Україні 26 лютого буде сонячною та без опадів.

На Заході країни синоптики прогнозують потепління до +18 градусів вдень, а от вночі температура підніметься до +2 градусів.

На Півночі передбачається середня температура повітря близько +10 градусів.

На Лівобережній частині Україні погода буде також теплою – від +7 до +15 градусів вдень.

У південних областях буде до +16 вдень і до +3 градусів вночі.

Погода на березень

Погода у березні 2021 року, за прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, буде в межах середніх багаторічних значень.

Зокрема, середня місячна температура першого місяця весни коливатиметься в межах 0 +6 градусів.

Цей показник близький до середніх багаторічних значень.

Щодо опадів – тут теж не має бути сюрпризів. Місячна кількість очікується на рівні 26-50 мм, в гірських районах – до 40-85 мм.