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Факти / Lifestyle
Юлія Ляхова |

Манікюр на 8 березня: найкращі ідеї

На 8 березня припадає найголовніше жіноче свято – Міжнародний жіночий день. 8 березня дівчата цілий день приймають привітання і подарунки, тому намагаються виглядати якнайкраще.

манікюр

Напередодні 8 березня представниці прекрасної статі завжди наводять красу – записуються на зачіски у салони, роблять макіяж, і, звичайно, не забувають про манікюр.

Манікюр на 8 березня 2021 повинен бути святковим і оригінальним, але водночас ніжним і весняним, адже після зими так хочеться яскравих відтінків.

Факти ICTV підготували добірку ідей, який зробити манікюр на 8 березня.

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Манікюр на 8 березня 2021

 

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Свята у березні 2021

Перший місяць весни передбачає чимало важливих свят. Окрім 8 березня, у березні святкують Всесвітній день поезії, День таксиста, День Служби безпеки України та інші.

Дивіться календар свят на березень 2021, щоб не забути привітати рідних і друзів.

Фото: Pixabay

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