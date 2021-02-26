SkyUp запускає рейси до Грузії з п’яти міст України (СПИСОК)

Авіакомпанія SkyUp навесні запускає рейси з Києва, Запоріжжя, Львова, Одеси і Харкова до грузинських міст Тбілісі і Батумі.

З Києва до Тбілісі повітряна компанія запускає маршрут з 1 березня. Рейси здійснюватимуть по вівторках, четвергах і неділях.

Однак наприкінці березня SkyUp планує збільшити кількість перельотів до семи разів на тиждень. Так, з 29 травня рейсів стане 10. Щовівторка, щоп’ятниці і щосуботи перельоти виконуватимуть двічі на день.

Маршрут із Києва до Батумі авіакомпанія запускає з 4 квітня. Рейси здійснюватимуть по четвергах і неділях. А вже влітку SkyUp виконуватиме польоти щодня.

Рейси із Запоріжжя до Батумі здійснюватимуть з 28 травня щовівторка, щоп’ятниці і щонеділі.

Перельоти зі Львова до Тбілісі почнуться з 28 квітня щосереди і щосуботи, а до Батумі – з 29 квітня і відбуватимуться щочетверга і щонеділі. З 1 червня рейс здійснюватимуть у вівторок, четвер, суботу та неділю.

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Маршрут із Одеси до Тбілісі – з 28 квітня щопонеділка і щоп’ятниці, до Батумі – з 29 квітня щочетверга і щонеділі. З 27 травня – кожного вівторка, четверга, п’ятниці і неділі.

З Харкова до Тбілісі – з 27 квітня щовівторка і щоп’ятниці, до Батумі – з 28 квітня щосереди і щосуботи. З 28 травня – щопонеділка і щоп’ятниці.

Окрім того, з 11 червня 2021 року угорська компанія Wizz Air запускає новий рейс Бургас – Київ – Бургас.

Авіакомпанія виконуватиме рейси за цим маршрутом щопонеділка, щосереди та щоп’ятниці.

Джерело: SkyUp

Фото: SkyUp