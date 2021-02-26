Популярна соцмережа Twitter анонсувала введення функції платних підписників, а також можливості створювати спільноти.

Платна функція матиме назву Super Followers.

Суперпідписники отримуватимуть доступ до додаткового контенту своїх улюблених акаунтів за гроші.

Коштуватиме така можливість $4,99 в місяць, а додатковим контентом може бути будь-що, наприклад бонусні твіти, недоступні решті користувачів або значки, що позначають вашу підтримку.

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Функція Спільнота передбачає створення груп, які об’єднують користувачів за певними інтересами. Доступ до ексклюзивних груп також може бути платним.

Обидва доповнення поки що знаходяться на стадії розробки і дата впровадження на платформі поки що невідома.

Додаткові функції Twitter

Влітку 2020 року соцмережа повідомила про додавання функції голосових твітів.

Функція і досі працює в тестовому режимі та доступна тільки користувачам iPhone.

Тривалість голосового твіту також обмежена, не більше 140 секунд.

Джерело: The Verge