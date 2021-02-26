Тисячі індійців стали учасниками випробування вакцини, не розуміючи цього

В Індії розгорівся скандал, пов’язаний з вакцинацією від коронавірусу. Тисячі людей, думаючи, що отримують щеплення, стали учасниками тесту.

В індійське місто Бхопал кілька днів тому приїхав фургон, в якому пропонували всім охочим зробити вакцинацію від коронавірусу та отримати за це близько $10 (750 рупій).

Згодом індійські активісти розповіли місцевим жителям, що насправді вони стали учасниками не Covid-вакцинації, а тестування однієї з вакцин індійського виробництва. Препарат ввели тільки половині людей, а іншим вкололи звичайний фізрозчин.

За словами самих індійців, деякі з них все ж таки допустили, що, можливо, їм пояснили одразу все правильно, однак вони не змогли цього зрозуміти. Окрім того, більшість побачили у цьому просто заробіток.

Натомість компанія-виробник вакцини Bharat Biotech повідомила, що тестування проводять для того, щоб отримати високоякісні дані про вакцину. І це тестування ніяк не загрожує безпеці громадян. Також дослідники заявили, що учасники добровільно погодилися на тестування.

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Bharat Biotech пояснила, що перш ніж вакцина отримає дозвіл на масове використання, її тестують на людях. Крім того, в Індії вакцину Covaxin у січні вже дозволили використовувати у екстрених випадках.

Це була третя фаза випробовувань вакцини Covaxin. Але індійці не розуміли, що є її учасниками. Їх зацікавили гроші. Через декілька днів після тестування, лікарі телефонували учасникам і питали про їхній стан здоров’я.

Загалом у дослідженні Covaxin Phase 3, спонсорованому Bharat Biotech та Індійською радою медичних досліджень, беруть участь майже 26 тис. людей у 26 містах, зокрема понад 1,7 тис. у місті Бхопал.

Тестування цього препарату планують завершити до наступного року.

Що відомо про вакцину Covaxin?

Індійська компанія Bharat Biotech розробила вакцину Covaxin. Вона стала першим місцевим препаратом, який схвалили для екстреного застосування в Індії на початку 2021 року.

Водночас виробник досі не надав результатів третьої фази випробувань препарату.

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