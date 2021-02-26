27 лютого у світі відзначають День незалежності Домініканської Республіки, День Покемона та Міжнародний день полярного ведмедя, який виник у 2014 році за підтримки організації Polar Bears International. Його мета – підвищення обізнаності про катастрофічний вплив глобального потепління на площу льодового покриття вод, де знаходиться природне середовище проживання полярного ведмедя.

У церковному календарі – День пам’яті святого Кирила. За погодою у цей день прогнозували, яким буде усе літо.

27 лютого День ангела відзначають: Аврам, Теодор, Єгор, Кирило, Георгій, Михайло, Федір та Костянтин.

Прикмети на 27 лютого:

Мороз на Кирила – до спекотного літа.

Сонячний день – до теплого літа, але морози будуть ще довго.

Синиці голосно щебечуть – до потепління.

Що не можна робити 27 лютого:

Візит до лікаря, стоматолога та косметолога краще перенести на інший день.

Стригти волосся та обрізати нігті.

В цей день можна зробити невеличкі покупки – вони принесуть радість, а ще це чудовий день для лікування алкоголізму.

Календар свят на березень

У календарі свят на березень українців чекає одне державне свято – Міжнародний жіночий день. Це означає, що громадяни матимуть один додатковий вихідний цього місяця.

Крім того, у календарі чимало неофіційних та професійних свят.