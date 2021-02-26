26 лютого за церковним календарем відзначають День ангела Світлани. Це ім’я має давньогрецьке коріння, і його трактують як світла, осяйна, чиста.
День ангела Світлани святкують у дні вшанування Святої мучениці Фотинії – 26 лютого, 2 квітня та 16 листопада. У ці дні у церкві молитовно згадують святу самарянку Фотинію, яка була ученицею Ісуса Христа та сміливо проповідувала Євангеліє в різних країнах світу.
За характером імениниці дуже яскраві і активні особистості. Вони прагнуть завжди і всюди встигати. Однак Світлани легко піддаються негативному впливу.
Окрім того, жінки з таким ім’ям дуже турботливі дружини і мами. Вони дружелюбні і мають хороші стосунки з усіма родичами.
На роботі Світлана постійно досягає успіхів. Часто у її житті захоплення стає роботою. Адже через захоплення імениниця відкриває свій потенціал і силу характеру.
Факти ICTV зібрали красиві привітання у віршах та яскравих листівках — обирай і вітай усіх знайомих Світланок.
Привітання з днем ангела Світлани у картинках
Привітання з днем ангела Світлани у віршах
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Сьогодні настали іменини
У Світлани, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріям тебе вінчає.
***
Твоє ім’я Світлана – найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
***
Будь здорова та квітуча,
В усіх справа будь везуча,
Будь щаслива та кохана,
З іменинами, Світлано!
***
Світлана! З днем ангела вітаєм,
Всього найкращого бажаєм!
Ти сама красива й така величава,
Чекають в житті тебе лаври та слава!
Що ще сьогодні побажати?
Звичайно мудрість осягати!
Хай буде життя для тебе прекрасне,
А небо завжди буде світле та ясне!
Православні свята у 2021
У православному календарі на лютий 2021 року є лише одне велике свято – Стрітення Господнє, яке щороку відзначають 15 лютого.
В останній місяць зими не буде офіційних свят і додаткових вихідних.
Повний православний календар на 2021 рік дивіться на Фактах ICTV.