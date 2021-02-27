Погода на 27 лютого 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

27 лютого в Україні весь день йтиме дощ та мокрий сніг. Вночі опади збільшаться.

З цієї причини синоптики радять українцям залишатися у таку погоду вдома. Якщо потрібно поїхати з важливих справ, тоді краще брати з собою парасольку, щоб не намокнути.

27 лютого вдень на півдні буде температура до +11, на сході до +5, в центрі до +6, на півночі до +5, на заході до +9. У Києві також дощитиме, температура протримається від +4 до +6.

Вночі мокрий сніг і дощ збільшаться, а також з’явиться сильний вітер. На півдні вночі буде температура до +5, на сході до +5, в центрі до +4, на півночі до +5, на заході до +5.

У Києві вночі також пройде дощ, температура буде від +2 до +4.

Весна в Україні

Бабак-провісник Тимко III, який проживає в Харківській області спрогнозував, коли в Україну прийде весна у 2021 році. Згідно з прикметою, щороку бабака будять 2 лютого, щоб передбачити за поведінкою звіря, коли буде весняна погода.

Тимко III спрогнозував, що на території України буде рання весна. Приблизно до середини березня буде тотальне потепління.