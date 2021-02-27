28 лютого – Всесвітній день рідкісних захворювань. Його заснували у 2008 році і відзначають щорічно в останній день лютого. У світі налічується понад 7 тис. різних видів рідкісних захворювань і розладів.

Україна сьогодні відзначає День штурманської служби авіації Збройних сил України.

У православних 28 лютого – це свято на честь Віленської ікони Божої Матері. Її ще називають ікона Божої Матері з півмісяцем.

Також віряни згадують апостола Онисима – покровителя вівчарства.

Іменини 28 лютого святкують: Єфросинія, Олексій, Арсеній, Афанасій, Іван, Михайло, Микола, Павло, Петро, ​​Семен.

Прикмети на 28 лютого:

сніг повністю розтанув, а на дорогах багато калюж – до хорошого сінокосу;

мало снігу – до неврожаю;

червоний захід сонця – до хуртовини;

бурульки довгі висять – до затяжної весни;

східний вітер – до піщаних бур влітку;

яскравий місяць на небі – морози затримаються.

Що не можна робити 28 лютого:

виходити з дому без молитви – наврочать;

будувати плани і ділитися ними – усе піде шкереберть.

Свята у березні 2021

У календарі на березень 2021 буде одне державне одне свято – Міжнародний жіночий день. Він припадає на понеділок, тому українці відпочиватимуть три дні поспіль – 6, 7 і 8 березня.

Повний календар свят на березень 2021 дивіться на Фактах ICTV.