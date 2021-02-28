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Факти / Lifestyle
Валентина Летяк |

Дощі з мокрим снігом та похолодання: погода в Україні 28 лютого (КАРТА)

В останній день зими, 28 лютого, на Півночі, у Центрі та Північному Заході синоптики прогнозують дощі мокрим снігом, на решті території України – без істотних опадів.

Погода ICTV

Атмосферний фронт принесе невелике похолодання, проте без морозів. Лише вночі температура місцями коливатиметься в межах -1 +1.

Вдень у північних, центральних та східних регіонах – від +2 до +4.

Трохи тепліше у південних областях – в межах +3 +5.

На Заході переважно +3 +6, на Закарпатті – до +8.

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У Києві сьогодні дощ, мокрий сніг, протягом доби +2 +4.

Погода 28 лютого

Яким буде березень 2021

Синоптики Укргідрометцентру прогнозують, що погода у березні 2021 року буде в межах середніх багаторічних значень.

Зокрема, середня місячна температура першого місяця весни коливатиметься в межах 0 +6. Це на кілька градусів більше, ніж зазвичай.

Щодо опадів – місячна кількість очікується на рівні 26-50 мм, що в межах норми.

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