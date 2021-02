Генеалогічний сайт MyHeritage розробив функцію Deep Nostalgia, за допомогою якої можна “оживити” на фотографіях померлих родичів або історичних осіб.

Щоб скористатися такою функцією, необхідно зареєструватися на сайті MyHeritage та завантажити знімок. Алгоритм програми опрацює фото, і в об’єкта на зображенні з’явиться міміка, він повертатиме голову, кивати та усміхатися.

Функція Deep Nostalgia покращує якість фотографії і робить відео тривалістю близько 15 секунд. Ця функція є абсолютно безкоштовною.

За розробку функції відповідає ізраїльська фірма комп’ютерного зору D-ID, в її основі лежать алгоритми глибокого навчання.

Окрім знімків вона здатна оброблювати портрети, малюнки та все, що нагадує обличчя людини.

Користувачі охоче діляться у соцмережах результатами фото після опрацювання функцією Deep Nostalgia.

My mother passed away young so to see her come to life in this photo is so special. Thankyou MyHeritage #RootsTechConnect pic.twitter.com/t391FfE7tf — Sharn White (@SharnWhite) February 26, 2021

ALERT Genealogy firm MyHeritage has created an AI tool that brings still images of DEAD relatives to life using DEEPFAKE technology. The tool is called Deep Nostalgia. #BlackMirror (via @disclosetv) pic.twitter.com/TJFBtCl3eF — Insider Paper (@TheInsiderPaper) February 26, 2021

Леся Українка

“живе” фото

за допомогою ресурсу MyHeritage pic.twitter.com/cis9xzIlq6 — Христина (@strynadiuk) February 27, 2021

Так от, вийшов додаток від MyHeritage з нейронною Deep nostalgia, що зробив я ? Анімував Шухевича. Це прекрасно. pic.twitter.com/gNUddcaNqY — WingRS (@Yra1000) February 28, 2021

This is what happens when you stare at art for too long… A @SarahZar drawing via @MyHeritage #DeepNostalgia pic.twitter.com/QfX3e4F75L — House Elves Anonymous (@elves_house) February 28, 2021

MyHeritage – наразі найпопулярніша у світі генеалогічна соціальна мережа, де безкоштовно можна створити своє родинне дерево, вести історію своєї сім’ї, шукати предків, обмінюватися фото та відео.

Також через цей сервіс можна знайти далеких родичів через дерева інших учасників мережі.

Факти ICTV розповідали, як створити власну сторінку на MyHeritage.