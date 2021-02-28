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Факти / Lifestyle
Марія Степанюк |

Як у Гаррі Поттері: сайт MyHeritage створив функцію “оживлення” померлих на фото

Генеалогічний сайт MyHeritage розробив функцію Deep Nostalgia, за допомогою якої можна “оживити” на фотографіях померлих родичів або історичних осіб.

Картина из Гарри Поттера

Щоб скористатися такою функцією, необхідно зареєструватися на сайті MyHeritage та завантажити знімок. Алгоритм програми опрацює фото, і в об’єкта на зображенні з’явиться міміка, він повертатиме голову, кивати та усміхатися.

Функція Deep Nostalgia покращує якість фотографії і робить відео тривалістю близько 15 секунд. Ця функція є абсолютно безкоштовною.

За розробку функції відповідає ізраїльська фірма комп’ютерного зору D-ID, в її основі лежать алгоритми глибокого навчання.

Окрім знімків вона здатна оброблювати портрети, малюнки та все, що нагадує обличчя людини.

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Користувачі охоче діляться у соцмережах результатами фото після опрацювання функцією Deep Nostalgia.

MyHeritage – наразі найпопулярніша у світі генеалогічна соціальна мережа, де безкоштовно можна створити своє родинне дерево, вести історію своєї сім’ї, шукати предків, обмінюватися фото та відео.

Також через цей сервіс можна знайти далеких родичів через дерева інших учасників мережі.

Факти ICTV розповідали, як створити власну сторінку на MyHeritage.

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