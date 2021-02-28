1 березня відзначають Всесвітній день компліменту, Всесвітній день імунітету та Всесвітній день цивільної оборони. У Франції святкують День бабусь, у Новій Зеландії – День дітей, а в Ісландії – День пива.
У народному календарі 1 березня – день Марем’яни-кікімори. У період Київської Русі його вважали найстрашнішим днем у році. Люди вірили, що Марем’яна-кікімора та інші темні духи ставали сильнішими і могли наробити лиха, якщо їх ненароком образити.
Також згідно з народними повір’ями, у цей день приходив Зимобор або Ярило з вилами. Наші предки славили бога родючості Ярила, просили у нього гарного врожаю і легких польових робіт.
1 березня День ангела відзначають: Павло, Феодул, Самуїл, Ілля, Юліан, Макар та Порфирій.
Народні прикмети на 1 березня:
- Буде гарна погода, якщо хмари розташовані високо і пливуть швидко.
- Сновидіння, які наснилися 1 березня, можуть втілитися в реальному житті.
- Якщо погода у цей день гарна, найближчим часом вона може змінитися.
- Якщо у цей день наснився сон, він прогнозує добробут.
Що не можна робити 1 березня:
- Забороняється робити погані вчинки, ображати інших.
- Не можна просити вибачення не від чистого серця або нещиро прощати.
- Не рекомендується злитися, сваритися з близькими людьми та членами сім’ї, думати про погане, скаржитися.
- Не можна бажати зла навколишнім, відмовляти в допомозі або милостині.
- Небажано займатися важкою фізичною працею, прибирати, прати.
- Не дозволяється їсти м’ясо.
Календар свят на березень
У календарі свят на березень українців чекає одне державне свято – Міжнародний жіночий день. Це означає, що громадяни матимуть один додатковий вихідний цього місяця.
Крім того, у календарі чимало неофіційних та професійних свят.