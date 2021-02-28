1 березня відзначають Всесвітній день компліменту, Всесвітній день імунітету та Всесвітній день цивільної оборони. У Франції святкують День бабусь, у Новій Зеландії – День дітей, а в Ісландії – День пива.

У народному календарі 1 березня – день Марем’яни-кікімори. У період Київської Русі його вважали найстрашнішим днем у році. Люди вірили, що Марем’яна-кікімора та інші темні духи ставали сильнішими і могли наробити лиха, якщо їх ненароком образити.

Також згідно з народними повір’ями, у цей день приходив Зимобор або Ярило з вилами. Наші предки славили бога родючості Ярила, просили у нього гарного врожаю і легких польових робіт.

1 березня День ангела відзначають: Павло, Феодул, Самуїл, Ілля, Юліан, Макар та Порфирій.

Народні прикмети на 1 березня:

Буде гарна погода, якщо хмари розташовані високо і пливуть швидко.

Сновидіння, які наснилися 1 березня, можуть втілитися в реальному житті.

Якщо погода у цей день гарна, найближчим часом вона може змінитися.

Якщо у цей день наснився сон, він прогнозує добробут.

Що не можна робити 1 березня:

Забороняється робити погані вчинки, ображати інших.

Не можна просити вибачення не від чистого серця або нещиро прощати.

Не рекомендується злитися, сваритися з близькими людьми та членами сім’ї, думати про погане, скаржитися.

Не можна бажати зла навколишнім, відмовляти в допомозі або милостині.

Небажано займатися важкою фізичною працею, прибирати, прати.

Не дозволяється їсти м’ясо.

Календар свят на березень

У календарі свят на березень українців чекає одне державне свято – Міжнародний жіночий день. Це означає, що громадяни матимуть один додатковий вихідний цього місяця.

Крім того, у календарі чимало неофіційних та професійних свят.