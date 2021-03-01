Під кришкою каструлі кипить непроста страва, із середини лунають голоси. Художниця Анна Звягінцева зібрала їх на українських мітингах та протестах останніх десяти років. Де емоції, зазвичай, вирують так, що може зірвати кришку.

Вона помістила їх у красномовну аудіоінсталяцію про межі агресії.

Буремні події змінювали країну. “Згадати той день, коли“ – виставка у PinchukArtCentre, яка об’єднала вже знані роботи Олександра Ройтбурда, Павла Макова, Василя Цаголова. І нові, спеціально створені вже зовсім іншим поколінням майстрів.

Це різний погляд і розповідь про знакові події, які сталися з Україною і вплинули на наше сьогоднішнє життя. Від Голодомору, через Перебудову, буремні 90-ті, Помаранчеву та Революцію Гідності.

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Митці фактично розклали наше минуле на молекули, аби спертися на цей фундамент і зазирнути у майбутнє. Приміром, що залишиться на Землі, коли історія людства скінчиться? Це тема ще однієї виставки PinchukArtCentre — від харківських молодих художників.

Хвостосховище – це місце, де зберігаються токсичні відходи великої промисловості, пояснюють Даніїл Ревковський і Андрій Рачинський. Вони досліджували індустріальні регіони України.

Побачене їх вразило, й надихнуло створити археологічний музей — яким би його зібрали люди майбутнього після занепаду нашої цивілізації.

Уявити майбутнє, використовуючи історію, прагне і художник Нікіта Кадан. Понад 14 років він виставлявся за кордоном, і нарешті персональна виставка в Україні.

“Камінь б’є камінь” аналізує тему депортації й повернення кримських татар, єврейського погрому у Львові 41-го року, протистояння на Волині між поляками та українцями. Як з цим пов’язане сьогодення?

Три яскраві виставки у PinchukArtCentre — як ковток свіжого повітря для усіх, хто скучив за мистецтвом за час тривалого карантину. Працюватимуть вони до 15 серпня.

Картина Ван Гога

Картину нідерландського художника-постімпресіоніста Вінсента Ван Гога Вулична сцена на Монмартрі вперше покажуть публіці з моменту її створення.

Полотно продемонструють широкому загалу у Парижі, Амстердамі та Гонконзі, а потім його виставлять на торги аукціону Sotheby’s у французькій столиці.

Очікується, що картину продадуть за €5-8 млн. Аукціон відбудеться 25 березня.