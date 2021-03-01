Гороскоп на тиждень, з 1 до 7 березня 2021 для всіх знаків зодіаку

Докладний гороскоп на тиждень з 1 до 7 березня 2021 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Початок тижня може бути складним і напруженим, заплановані справи не вдається виконати вчасно. Але з 4 березня ситуація значно поліпшиться – Марс, планета активності, ініціативи, фізичної сили, входить у знак Близнюки на найближчі два місяці. Починається період активної діяльності, обставини складаються якнайкраще для того, щоб з блиском і натхненням почати нову справу або продовжити раніше розпочаті проекти.

Гороскоп для Овнів

Закінчується період обмежень і стагнації, до кінця тижня вдається обійти багато перешкод. Проявляється активність у контактах, спілкуванні, ви швидше приймаєте рішення. Можливості для розвитку з’являються завдяки взаємодії з іншими людьми. Тиждень підходить для побуту, фізичної роботи із застосуванням техніки і механіки. Протягом тижня доведеться витратити багато часу на аналіз інформації, яка надходитиме. В реалізації планів може перешкодити неуважність і відсутність стратегії.

Гороскоп для Тельців

Без особливих зусиль у цей період ви домагаєтеся бажаного та впливаєте на близьке оточення. Партнери та інші союзники нададуть вам підтримку, а ви, зі свого боку, зможете внести свій вклад у спільну справу. У цей час романтика стане невід’ємною частиною вашої повсякденності. До негативних аспектів цього періоду можна віднести надмірну поблажливість до своїх слабкостей і гонитву за задоволеннями. Це вдалий період для демонстрації своїх талантів і здібностей, оскільки вони будуть помічені оточенням.

Гороскоп для Близнюків

Життя розбурхує вас, змушує активно проявитися, використовувати вольові якості. У цей період вам можуть кинути виклик або навмисне спровокувати на відкриту конфронтацію чи ризик. Ви цілком здатні і готові впоратися з усіма труднощами. Однак ваші вчинки і неправильне витрачання ресурсів можуть призвести до перевтоми і погіршення самопочуття. Не поспішайте і не звалювати на себе більше, ніж ви можете зробити, і тоді найскладніші та найболючіші питання вирішаться легко і радісно.

Гороскоп для Раків

У цей період доведеться приготуватися до мінливого настрою, нестабільності у почуттях і проблем зі здоров’ям. Також можуть виникнути проблеми з керівництвом, протистояння з партнерами. Викресліть конфлікти, прояв амбіцій, егоїзму, емоційної агресивності, і ви уникнете безлічі неприємностей. У стосунках з протилежною статтю і сім’єю можливі певні труднощі. Будьте обережні з витратами, бо це може стати приводом для конфліктів, про які згодом можна пошкодувати.

Гороскоп для Левів

Вам захочеться особисто брати участь у всіх справах. Ви перебуватимете в центрі уваги. Багато чого в колективі, в ділових і сімейних стосунках залежить від прийнятих вами рішень. Слушний час для початку творчої та ділової активності, яка буде сприяти зростанню вашої популярності. Ви впритул наближаєтеся до намічених цілей, з’являється можливість відстояти свою точку зору і зміцнити життєву позицію. Активізуються взаємини з дітьми.

Гороскоп для Дів

Колеги і партнери можуть ставити під сумнів ваші методи роботи. Можливі провокації й перешкоди з боку конкурентів, однак це лише розохотить вас. Ви гостріше сприйматимете вторгнення на вашу територію, сумніви щодо ваших методів роботи. Будьте обережними у висловлюваннях, щоб уникнути конфліктів, помилок, а також фізичного навантаження. Краще відмовитися від участі у світських і розважальних заходах, обмежити себе у розвагах.

Гороскоп для Терезів

Партнерські стосунки вийдуть на новий рівень розвитку. Також можливий непередбачений розвиток любовних історій. Сприятливий період для колективної діяльності і нових проектів. Зовнішність і кохання матимуть величезну владу, а також посприяють творчому самовираженню. Ці дні сприятливі для вирішення питань спільних фінансів і боргів. Хороший період для роботи з великою кількістю людей, а також для соціальних, культурних та гуманітарних програм.

Гороскоп для Скорпіонів

У вашому житті настав період оновлення: зміниться сприйняття світу, з’явиться якась новизна і свіжість у почуттях. Оригінальні плани легко втілюються в життя. Несподіваний творчий прояв допомагає впливати на партнерів. У своїх судженнях і діях потрібно керуватися ідеями рівноправності. Можливі знайомства з цікавими людьми, захоплення, романтичні пригоди, які можуть призвести до розриву старих зв’язків. Може з’явитися інформація про зраду або обмани.

Гороскоп для Стрільців

Сприятливі дні для листування, посередницької діяльності, торгівлі, підписання договорів, залагодження різних справ з владою і бізнесом. Виникають прекрасні перспективи, зокрема співпраця з іноземними організаціями. Період сприятливий для будь-якого виду інтелектуальної та видавничої діяльності. Можливе невелике просування по службі, професійні успіхи. Хороший період для громадської діяльності, виступів, зв’язків із громадськістю.

Гороскоп для Козерогів

Зміцнюється впевненість у собі, сила волі, здатність до реалізації намічених планів. Хороший період для інтелектуальної діяльності, ви легше долатимете перешкоди. Ви зможете вирватися вперед, завдяки власному досвіду. Успіх завдяки цим старанням не змусить себе довго чекати. Сприятливий період для того, щоб взяти ініціативу в свої руки і завоювати прихильність давно бажаного партнера. Фінансові операції, завдяки інтуїції, будуть доведені до успішного завершення.

Гороскоп для Водоліїв

Ви відчуєте як сміливість, рішучість та ініціативність зростуть. Також підвищиться впевненість у собі під час прийняття рішень, а це може спонукати вас до неконструктивних дій або необдуманих інвестицій. Зростає підтримка співробітників і партнерів, ви зможете заслужити похвалу від керівництва, ефективно вплинути на думку компаньйонів у бізнесі. Все це допоможе вам під час вирішення ділових проблем. Цей період можна з успіхом використовувати для укладення угод, відкриття нових підприємств і конструктивної реорганізації старих.

Гороскоп для Риб

У цей період приділіть час офіційним візитам, переговорам і відповідальним виступам. Ваша самовпевненість значно зросте, тому краще направте її на зміцнення зв’язків у суспільстві. Період сприятливий для будь-якого виду інтелектуальної та видавничої діяльності. Сприятливі далекі та тривалі поїздки. Можливе отримання важливої інформації, приємних новин, а рекламні заходи виявляться дуже ефективними. Вдало протікають зв’язки з громадськістю, правовими органами.

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Гороскоп здоров’я

За допомогою планет і знаків зодіаку можна класифікувати органи і системи тіла людини. Тому аналіз гороскопу дає змогу вирахувати ймовірність виникнення захворювання. Усі зміни стану здоров’я можуть проявлятися на трьох рівнях: духовному, психічному та фізичному.

Загальний гороскоп має рекомендаційний характер і не може замінити особисту консультацію астролога чи лікаря.

Детальний гороскоп здоров’я для всіх знаків зодіаку на 2021 рік – читайте на Фактах ICTV.