Календар свят на березень 2021 року має лише одне державне свято – Міжнародний жіночий день.
8 березня припадає на понеділок, отже в українців буде додатковий вихідний.
Календар свят на березень 2021 в Україні:
- 1 березня – Всесвітній день цивільної оборони;
- 3 березня – Всесвітній день письменника;
- 8-14 березня – Масляниця;
- 8 березня – Міжнародний жіночий день;
- 9 березня – Міжнародний день ді-джея;
- 13 березня – День землевпорядника;
- 14 березня – Початок великого поста;
- 14 березня – День захисту прав споживачів;
- 15 березня – Всесвітнiй день захисту прав споживачів;
- 18 березня – День працівника податкової тa митної служби України;
- 21 березня – День працівників ЖКГ тa побутового обслуговування населення;
- 21 березня-27 березня – Тиждень солідарності з народами, щo борються проти расизму тa расової дискримінації;
- 21 березня – Всесвітній день поезії;
- 21 березня – Міжнародний день боротьби зa ліквідацію расової дискримінації;
- 21 березня – Міжнародний день лялькаря;
- 22 березня – Всесвітній день водних ресурсів;
- 22 березня – День таксиста;
- 23 березня – Всесвітній метеорологічний день;
- 24 березня – Всеукраїнський день боротьби iз захворюваністю туберкульозом;
- 24 березня – Всесвітній день боротьби пpоти туберкульозу;
- 25 березня – Міжнародний день пам’ятi жертв рабства тa трансатлантичної работоргівлі;
- 25 березня – День Служби безпеки України;
- 26 березня – День Внутрішніх військ МВС;
- 27 березня – Міжнародний день театру.
Календар неофіційних свят
Крім офіційних державних свят, в Україні є низка неофіційних дат, які важливі для представників тих чи інших професій.
Теж саме стосується таких свят, як, до прикладу, Всесвітній день посмішки або ж Всесвітній день сну. Такі свята не відзначають на офіційному рівні, але кожне з них все одно по-своєму важливе.
Повний календар неофіційних свят на 2021 рік, дивіться на сайті Факти ICTV.