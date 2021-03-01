Місячний календар на березень 2021 року передбачає багато днів з позитивною енергетикою. Перший місяць весни відкриє нові можливості для розвитку та втілення грандіозних планів. Однак варто бути насторожі та не забувати про дні, коли не все вдається.

Факти ICTV підготували детальний календар за місячними днями березня 2021, щоб ви завчасно знали про сприятливі та несприятливі дні місяця.

Місячний календар на березень 2021

Місячний астропрогноз на 1 березня

Перший день весни віддзеркалюватиме ставлення оточення до вас. Сьогодні чудовий день, щоб продумати плани на майбутнє та окреслити зміни. Однак втілювати їх одразу не варто.

Місячний астропрогноз на 2 березня

Символ 2 березня – павук. День буде пронизаний негативом, особливо активними будуть так звані енергетичні вампіри. Намагайтеся відтермінувати важливі справи та рішення.

Місячний астропрогноз на 3 березня

День буде сприятливим та активним. Сьогодні вас супроводжуватиме удача – беріться за нові справи та давно відкладені проекти.

Місячний астропрогноз на 4 березня

4 березня більшість людей відчуватимуть приплив сил та енергії. Однак пам’ятайте, що для досягнення результату необхідно більше працювати та докладати зусиль. Сьогодні вдалий період для налагодження дружніх та робочих контактів.

Місячний астропрогноз на 5 березня

Покровитель сьогоднішнього дня – слон. Цей період буде спокійним та розважливим. Астрологи рекомендують більше часу присвятити прогулянкам і спілкуванню.

Місячний астропрогноз на 6 березня

Несприятливий день для змін та важливих рішень. Люди будуть більш агресивними та емоційними. Щоб не піддатися впливу, будьте активними та наполегливими.

Місячний астропрогноз на 7 березня

Все складне сьогодні даватиметься легко. Також це вдалий період для налагодження стосунків – атмосфера сприятиме зближенню людей.

Місячний астропрогноз на 8 березня

Символ цього дня – черепаха, тому забудьте про поспіх та метушню. Не варто сьогодні здійснювати фінансові операції, а також проводити зустрічі. Краще побути на самоті та зосередитись на власних думках.

Місячний астропрогноз на 9 березня

За прогнозами, 9 березня пройде дивно та складно. Відмовтеся від виконання важливих справ – ви ризикуєте витратити зусилля даремно. Сьогодні рекомендується взаємодіяти з водою – піти в басейн або сауну, прийняти ванну.

Місячний астропрогноз на 10 березня

Варто звертати увагу на поради близьких вам людей – вони можуть зіграти велику роль. День сприятиме успішному виконанню завдань – чудовий період для зміни роботи чи іміджу. Всі зміни будуть позитивними.

Місячний астропрогноз на 11 березня

Фінансові справи вдаватимуться. Також сьогодні вам під силу стануть проекти, на які ви раніше не наважувались. Важливі зустрічі краще перенести на другу половину дня.

Місячний астропрогноз на 12 березня

Забудьте про покупки, операції з грішми, заходи та зустрічі. Ідеально цей день провести наодинці.

Місячний астропрогноз на 13 березня

Для втілення масштабних планів не вистачатиме енергії. Обмежте спілкування з людьми, заняття спортом та намагайтеся не витрачати коштів.

Місячний астропрогноз на 14 березня

14 березня ідеально підходить для планування та спілкування, вдалими будуть знайомства з новими людьми. Також сьогодні чудовий день для покупок і подарунків – будьте щедрими, і добро повернеться до вас бумерангом.

Місячний астропрогноз на 15 березня

Проявляйте активність та наполегливість 15 березня, однак уникайте переговорів – день буде пронизаний агресивом. У цей період варто зайнятися своїм здоров’ям.

Місячний астропрогноз на 16 березня

Присвятіть час рутинній роботі, спілкуванню з родиною або романтичному побаченню. Шумних вечірок краще уникати.

Місячний астропрогноз на 17 березня

17 березня характеризується пасивністю та помірністю, також це сприятливий період для очищення організму. Обов’язково виділіть час для саморозвитку та навчання.

Місячний астропрогноз на 18 березня

Продумайте плани на майбутнє та віддайте всі борги. Особливу увагу варто приділити їжі – правильно підібрані продукти підуть на користь організму.

Місячний астропрогноз на 19 березня

19 березня підходить для домашніх справ, роботи в саду чи на городі. Сьогодні активніше працюватиме інтуїція – можна проводити важливі фінансові операції, інвестиції та витрати будуть вдалими.

Місячний астропрогноз на 20 березня

Ефективною буде робота в команді, однак для особистої продуктивності в організмі буде замало енергії. Проведіть більше часу з цікавими людьми та спілкуйтеся досхочу.

Місячний астропрогноз на 21 березня

Контакти сьогодні краще обмежити – атмосфера дня буде дещо провокаційною. Варто обдумати своє ставлення до життя та сприймати речі простіше.

Місячний астропрогноз на 22 березня

Утримайтеся від переїдань у цей період, а також від роботи, яка потребує концентрації. 22 березня існує велика ймовірність конфліктів, тому намагайтеся бути на самоті.

Місячний астропрогноз на 23 березня

Сьогодні день сімейних традицій та цінностей, ідеально його провести у родинному колі. Особливо вдалими будуть весілля чи свята з нагоди річниці.

Місячний астропрогноз на 24 березня

Несприятливий день для активності, особливо не варто укладати нових договорів чи зв’язуватися з діловими партнерами. Астрологи рекомендують спрямувати енергію на заняття спортом – відвідайте спортзал або басейн.

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Місячний астропрогноз на 25 березня

Сьогодні день любові та милосердя. Робочі справи варто відкласти на другий план, а натомість присвятити час коханим людям. Ідеально у цей день ходити на побачення.

Місячний астропрогноз на 26 березня

26 березня – день роботи над старими помилками. Символ дня – колесо, яке означає повторення. Це ідеальний час для примирення або ж навпаки – розірвання стосунків.

Місячний астропрогноз на 27 березня

Один з найбільш енергетично потужних днів у місяці. Зосередьте свою увагу та енергію на дійсно важливих справах. Однак не забувайте, що все залежатиме від ваших зусиль.

Місячний астропрогноз на 28 березня

Астрологи прогнозують, що 28 березня буде повний місяць. Це переломний момент, в який не варто піддаватися спокусам та ілюзіям. Уникайте будь-яких проявів негативу та не забудьте відпочити.

Місячний астропрогноз на 29 березня

Період для релаксації та відпочинку. Якщо ви давно планували відпустку чи подорож, 29 березня чудово підходить для старту.

Місячний астропрогноз на 30 березня

Сьогодні як ніколи діятиме принцип бумерангу – добро та зло повертатимуться вам у збільшених розмірах. Намагайтеся провести день спокійно та легко.

Місячний астропрогноз на 31 березня

Несприятливий час для бізнесу, однак сприятливий для того, щоб забути про шкідливі звички та оздоровитись. Вдалими будуть різні процедури для тіла, зокрема які стосуються очищення.

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