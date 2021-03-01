Великий піст розпочався в понеділок, 15 березня, а закінчиться напередодні Великодня – в суботу, 2 травня.

Великодній піст – найсуворіший та найголовніший. Крім обмежень у харчуванні, віряни повинні відмовитися від веселощів, радості та мають приділяти час духовному розвитку в пам’ять про сорокаденний піст Ісуса.

Загальна тривалість Великого посту становить 48 днів, а починається він за сім тижнів до Христового Воскресіння.

Великий піст потрібен кожному для того, щоб очиститися від гріхів і підготувати свою душу до світлого свята.

Календар церковних свят на березень

За календарем церковних свят на березень 2021 українці матимуть 31 пам’ятну дату.

Зокрема, у першому місяці весни з 8 до 14 березня православні християни відзначають Масляну, а вже з 15 числа починається Великий піст перед Світлим Христовим Воскресінням.

Також Вселенська поминальна субота (м’ясопусна) цього року припадає на 6 березня, а Субота другої седмиці Великого посту – на 27 березня.