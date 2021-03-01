Компанія SpaceX скасувала запуск ракети-носія Falcon 9 з 60 мікросупутниками Starlink. Виліт скасували трохи більше як за одну хвилину до запланованого старту.

Про це повідомили на сторінці SpaceX в Twitter.

Водночас компанія не називає причину відміни запуску ракети.

Falcon 9 мали запустити з космодрому на мисі Канаверал в штаті Флорида о 20.37 за місцевим часом

Як зазначила компанія, наступна можливість для запуску буде 1 березня о 8.15 (15.15 за київським часом).

16 лютого компанія SpaceX здійснила запуск ракети-носія Falcon 9 з 60 мікроспутниками Starlink.

Мережа Starlink призначена для забезпечення доступу в інтернет за рахунок розгортання на навколоземній орбіті великої кількості малих апаратів масою до 500 кг.

Джерело: SpaceX