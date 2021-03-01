На 8 березня припадає найголовніше жіноче свято – Міжнародний жіночий день. 8 березня дівчата цілий день приймають привітання і подарунки, тому намагаються виглядати якнайкраще.

Напередодні 8 березня представниці прекрасної статі завжди наводять красу – записуються на зачіски у салони, роблять макіяж, і, звичайно, не забувають про манікюр.

Манікюр на 8 березня 2021 повинен бути святковим і оригінальним, але водночас ніжним і весняним, адже після зими так хочеться яскравих відтінків.

Факти ICTV підготували добірку ідей, який зробити манікюр на 8 березня.

Манікюр на 8 березня 2021

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Свята у березні 2021

Перший місяць весни передбачає чимало важливих свят. Окрім 8 березня, у березні святкують Всесвітній день поезії, День таксиста, День Служби безпеки України та інші.

Дивіться календар свят на березень 2021, щоб не забути привітати рідних і друзів.