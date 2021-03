Monster Hunter та Evil Genius – у що пограти в березні 2021

На жаль, коронавірус і досі вносить корективи в роботу багатьох індустрій. Тому низку релізів відеоігор і досі переносять на більш пізній термін.

Через це березень 2021 року в основному наповнений перевипусками відеоігор на різні платформи.

Проте окрім них буде й кілька цікавих новинок, на які варто звернути увагу.

Факти ICTV розповідають про топ-3 відеогри, які вийдуть у березні 2021 року.

Evil Genius 2: World Domination

Майже через 17 років після виходу оригіналу серія Evil Genius повертається з другою частиною, яка має підзаголовок World Domination.

Як і раніше, гравцям доведеться взяти на себе роль одного з кількох злих геніїв, щоб створити свою імперію та поставити світ на коліна.

Події розгортатимуться на тропічному острові, де гравці одночасно будуватимуть приховану базу операцій та казино, яке слугуватиме прикриттям. За словами розробників гра повністю зосереджена на кампанії, але буде в ній і режим, де можна відпочити від злих планів та побудувати лігво своєї мрії.

У кожного з чотирьох злих геніїв будуть свої унікальні завдання, які мають урізноманітнити повторні проходження. Водночас для побудови бази гравцям буде доступно три острови, у кожному з яких будуть свої цікаві нюанси.

Але ціль кожної гри залишатиметься незмінною: побудувати пристрій кінця світу, який також різнитиметься залежно від вашого злого генія.

Ігровий процес не сильно зміниться. Вам, як і раніше, доведеться відсилати посіпак на завдання по всьому світу, щоб просувати виконання зловісного задуму, будувати казино для замилювання очей туристам та захищати лігво від агентів, які частенько навідуватимуться на острів.

Розробники вирішили зробити Evil Genius 2 дуже схожою на оригінал, але водночас довшою і цікавішою для проходження.

Evil Genius 2 чудово підійде для всіх, хто любить менеджерські сіми з цікавими відхиленнями від “класики”. Крім того, гумор відеогри не дасть засумувати, поки ви будуєте свою кримінальну імперію.

Дата виходу: 30 березня

Платформи: ПК

Monster Hunter Rise

Нова частина у серії про полювання на монстрів Monster Hunter, окрім нового регіону та нових монстрів, представить гравцям ще кілька нововведень.

Після неймовірного успіху Monster Hunter World розробники вирішили застосувати кілька її нововведень і в Monster Hunter Rise. Йдеться про такі речі, як “безшовна” карта замість розділення на зони.

Оскільки Monster Hunter Rise орієнтовано на Nintendo Switch, то й графіка стала “простішою”, чим нагадує ранні відеоігри серії. Сюжет не особливо прикметний і зводиться до того, що гравцям, які беруть на себе роль мисливців, доведеться полювати на монстрів, які з плином часу ставатимуть більш небезпечними.

Одним з найбільших нововведень у новій частині стане більша вертикальність локацій, якими подорожуватимуть мисливці. Разом з тим буде й більше гаджетів для цього, які також впливатимуть і на загальний ігровий процес.

Наприклад, крюк допоможе не лише швидко перетнути провалля або забратися на гору, але й додасть нових комбо кожному з 14 видів зброї.

До котоподібних компаньйонів на ім’я Паліко також додадуться собакоподібні Паламути, які не лише допомагатимуть у бою з монстрами, але й дозволятимуть швидше і легше подорожувати картою, вистежуючи здобич.

Кооператив, яким відома серія, також нікуди не подінеться у Monster Hunter Rise. До чотирьох гравців зможуть відправитися у полювання на будь-якого з нових монстрів у спробі добути складові для нової броні або зброї, щоб полювати на ще небезпечніших монстрів.

Дата виходу: 26 березня

Платформи: Nintendo Switch

It Takes Two

Hazelight Studios, відомі розробкою A Way Out, вирішили відправити гравців у ще одну кооперативну пригоду у відеогрі It Takes Two.

Розробники вирішили не просто створити магічну пригоду, але й вивести на новий рівень все, чому вони навчилися у попередньому проекті. Як і у випадку з A Way Out, нову відеогру можна буде пройти лише разом з іншим гравцем.

It Takes Two розповість про сімейну пару, яка перебуває на межі розлучення. Однак їхня донечка за допомогою книги заклинань перетворює батьків на ляльок, яким доведеться знайти спосіб знову стати людьми, а заодно й віднайти втрачене кохання.

Кожен рівень у відеогрі відображатиметься новими механіками. Наприклад, для допомоги білкам, які намагаються вивести ос зі свого дерева, гравці використовуватимуть комбінації зброї, а згодом, коли головні герої сперечатимуться про час, вони отримають можливість ним маніпулювати.

Розробники обіцяють, що в кожного персонажа будуть свої унікальні механіки, тому навіть повторне проходження за іншого героя сильно відрізнятиметься.

Відеогра має бути набагато більшою як за тривалістю, так і за кількістю контенту порівняно з A Way Out, але як і раніше вона розповість історію, яку можна пережити лише удвох, допомагаючи один одному.

Дата виходу: 26 березня

Платформи: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S, ПК

Фото: Evil Genius Game, Nintendo, EA

Відео: GameSpot Trailers, Monster Hunter, Electronic Arts