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Факти / Lifestyle
Софія Телішевська |

Перший день весни: найкращі листівки з 1 березня

Перший день весни всі чекають як символ початку чогось нового, як символ переродження, тому не дарма цю пору року називають подихом надії.

Перший день весни: найкращі листівки з 1 березня

Після холодних зимових днів дуже хочеться тепла і сонечка.

Цьогоріч весна прийшла вчасно, однак на вулиці ще порівняно холодно, а приємні слова привітань наповнять ваших рідних та близьких променями надії та тепла.

Даруйте людям посмішки, а для цього Факти ICTV підготували для вас листівки з першим днем весни.

Відкритки з першим днем весни

Відкритки з першим днем весни

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Відкритки з першим днем весни

Відкритки з першим днем весни

Відкритки з першим днем весни

Вихідні у березні

У березні 2021 року українці зустрічатимуть одразу декілька святкових дат, однак додатковий вихідний буде тільки за одну з них.

У першому місяці весни буде 22 робочих та дев’ять вихідних днів. Серед них чотири суботи та чотири неділі.

Додатковий десятий вихідний буде у понеділок 8 березня на честь Міжнародного жіночого дня.

Детальніше про вихідні у березні 2021, дивіться на Фактах ICTV.

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