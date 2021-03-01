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Факти / Lifestyle
Юлія Ляхова |

Перший день весни 2021: привітання у листівках

1 березня традиційно після довгої та холодної зими викликає почуття свята та незабутні емоції від того, що наближаються теплі та очікувані сонячні дні.

Перший день весни 2021: привітання у листівках

Привітання з 1 березня – одне з найрадісніших справ після довгої зими. У цей день природа починає прокидатися, можна чути спів пташок та запах гарних квітів.

З початком весни завжди хочеться привітати своїх близьких, друзів та колег. І це абсолютно виправдано, адже з початком весни у багатьох людей також з’являється рясне натхнення на нові ідеї та перемоги.

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Календар державних свят на 2021 рік

Факти ICTV підготували найкращі привітання у листівках з найсонячнішим святом – першим днем весни.

Привітання з першим днем весни у листівках

С первым днем весны

С первым днем весны

С первым днем весны

С первым днем весны

С первым днем весны

Календар неофіційних свят на 2021 рік

Крім офіційних державних свят, в Україні багато неофіційних дат, які важливі для представників тих чи інших професій. Календар свят 2021 року показує, що протягом року українці також відзначатимуть міжнародні свята.

Наприклад, у 2021 році святкують Всесвітній день посмішки або ж Всесвітній день сну. Також рік порадує іншими святковими датами – Міжнародним днем щастя, Днем сміху, Міжнародним днем друзів, Міжнародним днем музики, Днем обіймів та низкою інших свят.

Фото: Pixabay

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