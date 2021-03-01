Про ручну поклажу варто подбати заздалегідь, адже вона може призвести до затримок під час перевірки багажу.

Факти ICTV дізналися про нові правила МАУ і те, які повинні бути габарити ручної поклажі.

Габарити ручної поклажі

Розмір ручної поклажі до 7 кг становить:

висота – 40 см;

довжина – 55 см;

ширина – 20 см.

Ручна поклажа до 5 кг повинна мати габарити:

висота – 30 см;

довжина – 40 см;

ширина – 10 см.

У МАУ радять звертати увагу на те, які квитки ви купуєте. Зазвичай тариф Economy Standard включає в себе один-два місця для багажу і два місця для ручної поклажі – 7 і 5 кг.

У бізнес-класі можна провозити до 12 кг ручної поклажі, але з габаритами, як у поклажі в 7 кг.

У пасажирів є можливість докупити ще одне місце до 5 кг.

Без доплат на борт літака дозволяють брати одиницю сезонного одягу та парасольку. Якщо пасажиру потрібна тростина, милиці, ходунки, то їх дозволять взяти з собою.

При перельоті з дитиною до двох років МАУ дозволяють брати в літак ручну поклажу до 5 кг, в якій повинні знаходиться необхідні для дитини предмети (харчування, одяг, іграшки тощо).

Пасажири можуть оплатити багаж понад норму й додаткове місце ручної поклажі в розділі Керування бронюванням не пізніше ніж за 6 годин до вильоту, багаж зі знижкою – не пізніше ніж за 24 години до вильоту.

Вимоги до ручної поклажі для рейсів з/до Азербайджану

Як ручну поклажу до салону літака можна взяти:

невелику жіночу/чоловічу сумку;

ноутбук/планшет;

сумку з речами для немовляти.

Ці предмети не повинні перевищувати вагу 5 кг та розміри 40х30х10 см

Якщо ручна поклажа не перевищує безкоштовну норму перевезення, що встановлена авіакомпанією МАУ, але не відповідає вимогам, що встановлені державними органами Азербайджану, ручну поклажу необхідно буде безкоштовно оформити на стійці реєстрації багажу для перевезення в вантажному відсіку літака.

При цьому необхідно вилучити такі заборонені до перевезення у вантажному відсіку прежмети:

документи,

ліки,

цінні речі,

мобільні телефони та ноутбуки,

батарейки,

електронні сигарети, сірники і запальнички тощо.

Що можна і не можна брати в ручну поклажу

Техніка

Під час перельоту вам не повинні відмовити у перевезенні смартфона, фотоапарата, ноутбука, планшета і тощо.

Однак великогабаритну техніку можуть попросити здати в багаж.

Їжа

Будь-яку тверду їжу можна провозити в літаку без обмежень.

Але воду, сік, йогурт, варення, масло і м’які сири можна везти тільки в ємностях до 100 мл. Також ви можете наповнити порожню пляшку водою з фонтанчика після огляду.

Предмети особистої гігієни

На борт літака дозволено проносити вологі серветки, зубну щітку, гребінець, а також гелі та аерозолі в ємностях до 100 мл.

Також можна брати з собою електричну бритву, одноразову бритву, бритву зі змінними касетами.

Перша допомога

На борт літака дозволено брати необхідні для лікування медикаменти, а також більшість таблеток і крапель.

Алкоголь

Зазвичай, дозволяється провозити алкоголь з дьюті-фрі більше 100 мл, який знаходиться в запечатаному пакеті з чеком.

Музичні інструменти

Вам можуть дозволити провозити музичні інструменти на борту літака, якщо вони будуть розміщені на багажній полиці.

У ручній поклажі заборонено провозити:

гострі предмети;

спортивне спорядження;

робочі інструменти;

зброю;

засоби пересування на літієво-іонних акумуляторах;

легкозаймисті предмети.

Відновлення рейсів МАУ

Міжнародні авіалінії України з 1 березня 2021 року відновлять низку рейсів, які були скасовані через карантинні обмеження.

На початку березня МАУ планує відновити рейси з Києва до Женеви та Праги, а наприкінці березня – з Києва до Ларнаки, Вільнюса, Барселони та Кишинева.

Також авіакомпанія анонсувала відновлення сполучення між Одесою та Стамбулом.

У березні компанія планує також збільшити частоту польотів до щоденної (сім разів на тиждень) на маршрутах із Києва до Амстердама, Парижа, Мілана, Тбілісі, Єревана і Тель-Авіва.

Детальніше про відновлення рейсів МАУ читайте на Фактах ICTV.