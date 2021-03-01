Погода в Україні в першій половині тижня буде сухою та відносно теплою, але вже в п’ятницю можливий мокрий сніг і невелике похолодання.
У вівторок, 2 березня, майже на всій території України очікується суха погода. Лише на Сході та в Сумській області дощ з мокрим снігом.
Найтепліше буде на Заході країни – від +6 до +11.
У південних областях +5 +7, на Півночі та у Центрі +4 +6.
У східних регіонах – максимум +4.
У Києві без опадів, вночі -1 +1, вдень 4-6 вище нуля.
У середу, 3 березня, дощі з мокрим снігом прогнозують лише в східних областях, на решті території – без опадів.
Денна температура повітря на Сході +2 +4, у південних областях +7 +9, у центральних – від +3 до +7, у північних – максимум +6.
На Заході країни – переважно +6 +8, на Закарпатті – до +10.
У столиці сухо, вночі близько 0 градусів, вдень +4 +6.
На четвер, 4 березня, синоптики прогнозують в усіх областях суху та сонячну погоду.
Вночі ще невеликий мороз, а вдень відчутно потепліє.
На Заході переважно +10 +12, у південних областях +8 +10.
На Півночі та у Центрі – від +7 до +9, у східних регіонах – до +6.
У Києві суха погода, вночі -1 -3, вдень +7 +9.
У п’ятницю, 5 березня, опади повернуться – мокрий сніг та дощ очікуються у північних, західних, частково – у центральних і східних областях.
Температура повітря знову знизиться.
Максимальні +10 – на Півдні, на Закарпатті – до +9.
На решті території України – від +4 до +6.
У Києві мокрий сніг з дощем, вночі 0 +2, вдень +3 +5.
2 лютого бабак Тимко спрогнозував, що весна 2021 в Україну прийде через шість тижнів.
Коли його розбудили після зимової сплячки, він не зміг побачити свою тінь, оскільки в цей день була хмарна погода.