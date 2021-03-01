Перший день весни: реакція мережі

У понеділок, 1 березня, настала довгоочікувана весна. З нагоди першого її дня багато користувачів всесвітньої павутини написали свої пости в соцмережах: хтось радіє, а хтось скептично зазначає, що це ніяк не впливає на його життя та настрій.

До слова, Київ перший день весни зустрічав снігопадом із самого ранку. Може, саме тому жителі столиці не особливо зраділи приходу весни – її ще просто не відчули.

Левова частка дописувачів про цей важливий день повідомляла, либонь, тим, у кого немає календаря – весна таки настала. На заставках традиційні квіти та ясне сонце.



































Вітер в голові та сніг за вікном: реакція мережі на перший день весни / 9 фотографий

Привітання з першим днем весни

Настання теплої пори, яке символізує зміни і пробудження, – це чудова нагода привітати своїх друзів і близьких.

Привітання з першим днем весни ви знайдете в матеріалі Фактів ICTV.