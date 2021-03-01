2 березня 2021 року відзначають декілька неофіційних свят, а також власники восьми імен святкують свої іменини.

2 березня – яке сьогодні свято

У цей день відзначається Міжнародний день сірника. Протягом багатьох десятиліть сірник – один із незамінних елементів людського життя. Сьогодні він також продовжує грати не останню роль у повсякденному побуті, як зручний спосіб добування вогню.

Також в цей день святкують День народження компакт-диска – саме 2 березня багато років тому вперше у продаж надійшли диски.

2 березня відзначають День рахування ворон – вважається, що в цей день людина може позбутися поганих думок на весь рік, якщо приділить хоча б 5 хвилин за день на те, що порахувати птахів.

Іменини 2 березня

Іменини в цей весняний день святкують Агнеса, Маріанна, Марія, Михайло, Микола, Павло, Роман та Федір.

Прикмети на 2 березня

Мороз – до швидкої та теплої весни.

Чим холодніше 2 березня, тим тепліше буде весна.

Туман – до прохолодного травня.

Якщо птахи повернулися з теплих країв, то весна настане через пару днів.

Що не можна робити 2 березня

Дивитися на нічне небо. Це заборонено, тому що можна побачити падаючу зірку, а це віщує важку хворобу і смерть.

Календар неофіційних свят на 2021 рік

Крім офіційних державних свят, в Україні багато неофіційних дат, які важливі для представників тих чи інших професій. Календар свят 2021 року показує, що протягом року українці також відзначатимуть міжнародні свята.

Наприклад, у 2021 році святкують Всесвітній день посмішки або ж Всесвітній день сну. Також рік порадує іншими святковими датами – Міжнародним днем щастя, Днем сміху, Міжнародним днем друзів, Міжнародним днем музики, Днем обіймів та низкою інших свят.