Прощена неділя 2021 відзначається перед першим днем Великого посту. Її дата змінюється залежно від дати Великодня.

У 2021 році Прощена неділя припадає на 14 березня.

З давніх-давен вважалося: якщо в цей день люди не пробачать один одного – дотримуватися посту не буде жодного сенсу.

За традиціями, аскетизм і обмеження у їжі можуть бути не зарахованими, якщо не попросити вибачення і не пробачити інших. Необхідно підійти до всіх, перед ким людина відчуває провину, попросити пробачення і пообіцяти не повторювати минулих поганих вчинків.

Насамперед необхідно вибачитися перед близькими – родичами та друзями, а також перед тими, хто покинув наш світ. Вважається, що це допоможе підготувати душу і розум до Великого посту.

На сповіді з відпущенням гріхів віряни шляхом прохання про прощення один в одного очищають серце і душу. Потім вони зустрічають Великдень – день, коли воскрес Ісус Христос.

Наступного дня після Прощеної неділі, 15 березня, починається Великий піст, який триватиме 40 днів, аж до Світлого Христового Воскресіння. А коли святкуватимуть Великдень у 2021 році – можна прочитати у нашому матеріалі.