Перший день весни в 2021 році випадає на понеділок.
Це чудовий привід привітати своїх друзів та близьких із настанням нової пори року, що символізує зміни та пробудження.
Факти ICTV зібрали для вас найкращі СМС-привітання з першим днем весни.
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Прийми від мене привітання
У цей прекрасний день весни:
І всі найкращі побажання,
Щоби здійснилися вони.
Як перша квітка, будь красива
І будь весела, як весна.
Усе життя живи щасливо,
Кохана будь й кохай сама!
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Весна! Усе зазеленіло
Під вічним небом голубим.
І в людських душах завесніло,
Все стало чистим і ясним.
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Нехай перший пролісок подарує вам ніжність!
Весняне сонце подарує тепло!
А березневий вітер подарує надію,
І щастя, і радість, і тільки добро!
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Хай весни розмаїття малюнків
Прикрашає вам кожну хвилину,
Клич лелечий запросить в мандрівку,
У казкову і дивну країну!
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Хай зігрівають душу
Вам красою
Весни тендітні пелюстки,
І розливаються джерельною водою
Кохання й щастя гомінкі струмки!
Календар свят на березень 2021 року має лише одне державне свято – Міжнародний жіночий день. Оскільки 8 березня припадає на понеділок, в українців буде додатковий вихідний.
Детальніше ознайомитись із календарем свят на березень 2021 рік можна в матеріалі Фактів ICTV.