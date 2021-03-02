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Факти / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

День ​​ангела Мар’яни: яскраві листівки і привітання

2 березня святкуємо День ангела Мар’яни, отже саме час нагадати власницям цього імені про вашу любов та побажати щастя.

День ​​ангела Мар’яни: яскраві листівки і привітання

Це чудове ім’я походить від злиття двох інших: Марія та Анна. У перекладі з давньогрецької воно трактується як терпка або гірка.

Власниці імені Мар’яна мають палкий та пристрасний характер. Всі їхні емоції справжні та щирі, але іноді цим дівчатам не вистачає терпіння та стриманості.

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Факти ICTV зібрали найяскравіші привітання та листівки, щоб ви змогли цікаво та красиво привітати своїх Мар’ян.

Яскраві СМС-привітання:

***

Будь здорова та квітуча,

В усіх справа будь везуча,

Будь щаслива та кохана,

З іменинами, Мар’яно!

***

У День ангела Мар’яни

Ми бажаєм повні сани

Злетів, успіхів, натхнення,

Божого благословення!

Ще родинного тепла,

Ангел щоб беріг від зла,

Щоби все в житті вдавалось,

Гарно щоби святкувалось!

***

В день святковий гріють душу

Теплі побажання.

Настрій свята в серці творять

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня, й щомиті,

Хай Мар’яні помагає

Ангел-покровитель!

***

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,

З днем ангела, Мар’яно, моя ти добра й мила,

Хай буде радість, свято у твоїй душі,

І понад все – щоб ти була щаслива!

***

Хай серце радістю наповниться сьогодні,

Нехай Мар’яна – покровителька з небес

Для тебе в Бога вимолить дві сотні

Щасливих літ, здоров’я і чудес!

Привітання в листівках:

День ангела Мар'яни 2 березня: привітання і значення імені

День ангела Мар'яни 2 березня: привітання і значення імені

День ангела Мар'яни 2 березня: привітання і значення імені

День ангела Мар'яни 2 березня: привітання і значення імені

День ангела Мар'яни 2 березня: привітання і значення імені

Якщо ви дотримуєтесь православних традицій і стежите за важливими церковними святами та датами, Факти ICTV підготували календар церковних свят 2021 року.

У ньому ви знайдете інформацію не тільки про свята, а й про одноденні та багатоденні пости та важливі традиції.

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