День ангела Мар'яни 2 березня: привітання і значення імені

2 березня святкуємо День ангела Мар’яни, отже саме час нагадати власницям цього імені про вашу любов та побажати щастя.

Це чудове ім’я походить від злиття двох інших: Марія та Анна. У перекладі з давньогрецької воно трактується як терпка або гірка.

Власниці імені Мар’яна мають палкий та пристрасний характер. Всі їхні емоції справжні та щирі, але іноді цим дівчатам не вистачає терпіння та стриманості.

Факти ICTV зібрали найяскравіші привітання та листівки, щоб ви змогли цікаво та красиво привітати своїх Мар’ян.

Яскраві СМС-привітання:

***

Будь здорова та квітуча,

В усіх справа будь везуча,

Будь щаслива та кохана,

З іменинами, Мар’яно!

***

У День ангела Мар’яни

Ми бажаєм повні сани

Злетів, успіхів, натхнення,

Божого благословення!

Ще родинного тепла,

Ангел щоб беріг від зла,

Щоби все в житті вдавалось,

Гарно щоби святкувалось!

***

В день святковий гріють душу

Теплі побажання.

Настрій свята в серці творять

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня, й щомиті,

Хай Мар’яні помагає

Ангел-покровитель!

***

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,

З днем ангела, Мар’яно, моя ти добра й мила,

Хай буде радість, свято у твоїй душі,

І понад все – щоб ти була щаслива!

***

Хай серце радістю наповниться сьогодні,

Нехай Мар’яна – покровителька з небес

Для тебе в Бога вимолить дві сотні

Щасливих літ, здоров’я і чудес!

Привітання в листівках:

Якщо ви дотримуєтесь православних традицій і стежите за важливими церковними святами та датами, Факти ICTV підготували календар церковних свят 2021 року.

У ньому ви знайдете інформацію не тільки про свята, а й про одноденні та багатоденні пости та важливі традиції.