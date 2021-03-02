День ангела – Марії (2 березня): привітання і значення імені

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Факти / Lifestyle
Сніжана Денисова |

З днем ангела Марії: яскраві листівки і привітання

На початку весни, 2 березня, відзначають день ангела Марії.

День ангела Марії

Ім’я Марія має біблійське значення, яке походить від давньоєврейського імені Мірьям. Трактують значення цього імені по різному – гірка, бажана, безтурботна. Покровителькою імені є Пресвята Богородиця. 

До дня ангела Марії Факти ICTV зібрали найкращі СМС-привітання та листівки.

Читайте
Календар свят на березень 2021

Привітання в СМС та віршах: 

***

З днем ангела Марію вітаєм,
Щастя й долі тобі ми бажаєм,
Здоров’я, небесної благодаті,
Миру й злагоди завжди у хаті.

Нехай любов незгасно світить,
Хай доля радісно співа,
Для тебе усі найкращі квіти
І найласкавіші слова.

***

Сьогодні в твій День ангела ми хочем побажати
Щоб у житті твоєму було багато свята,
Завжди щоб радість і достаток несло з собою майбуття,
І щоб наснагу і здоров’я ти мала все життя!

Хай Марія свята піклується про тебе,
Охороняє від біди, задовольняє усі твої потреби.
Добром наповниться твоє буття, здійсняться усі мрії,
Крокуй із мудрістю в життя, цього бажають тобі рідні!

***

Хай Марію нашу ангел вберігає,
І в усьому завжди їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе, що треба.

Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!

***

Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,
А Господь подарує долю мрії,
В день іменин хай серце переповнять почуття,
Душа від щастя запалає та зрадіє,

Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,
В любові та достатку процвітання,
Нехай в цей день лунають з всіх сторін,
З Днем ангела Марії найкращі привітання!

***

З Днем ангела Марії мої найщиріші привітання,
З усього серця, з побажаннями добра,
В здоров’ї й радості сто років процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!

***

Марійко, вітаю тебе і хочу побажати, щоб кожен день твого життя задавав ритм щастя і веселощів, щоб кожна твоя ідея була запорукою великого успіху і процвітання. Нехай твоє серце вірить в диво, і це диво нехай неодмінно відбувається з тобою!

***

Дорога, з днем ангела! Твоя небесна опікунка подарувала тобі безліч якостей: доброта, повага до інших, щирість і чесність. Бажаю тобі не розгубити цей цінний набір подарунків і пишатися ім’ям, що дарували батьки. Вітаю зі святом!

Привітання в картинках:

День ангела – Марії (2 березня): привітання і значення імені

День ангела – Марії (2 березня): привітання і значення імені

День ангела – Марії (2 березня): привітання і значення імені

День ангела – Марії (2 березня): привітання і значення імені

День ангела – Марії (2 березня): привітання і значення імені

Вихідні у березні

У березні 2021 року українці зустрічатимуть одразу декілька святкових дат, однак додатковий вихідний буде тільки за одну з них.

У першому місяці весни буде 22 робочих та дев’ять вихідних днів. Серед них чотири суботи та чотири неділі.

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