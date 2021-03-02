Коли День святого Патрика 2021

День святого Патрика – одне із найвідоміших ірландських свят. Щоб відзначати цей день, не обов’язково бути ірландцем – свято вже понад дев’ять століть є у католицькому календарі.

День святого Патрика 2021 традиційно припадає на 17 березня.

Цього дня в усіх країнах, де проживає велика ірландська діаспора, проходять святкові зустрічі та паради. Однак через пандемію коронавірусу жодних масових заходів в Ірландії не планується.

День святого Патрика в Україні відзначають на знак пошани до ірландської культури.

Зважаючи на давню історію Дня святого Патрика, свято поступово втрачало релігійну основу та ставало більш масовим і популярним.

Довгий час Ірландія закривала усі бари та паби, оскільки свято вважався виключно релігійним.

У наш час церква, незважаючи на піст, що завжди припадає на День святого Патрика, скасовує будь-які заборони на їжу та алкоголь.

Цього дня потрібно вдягати та взувати все зелене, а також прикріплювати головний символ Ірландії – зелену конюшину або трилисник.

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