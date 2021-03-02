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Факти / Lifestyle
Мазалова Аліна |

Квіти на 8 березня: як обрати букет для мами та дівчини

Якщо ви вже визначилися з подарунками на 8 березня для своїх дорогих жінок, то тепер залишилося вибрати гарний букет.

какие цветы дарить на 8 марта

Як обрати квіти для дружини, мами чи коханої дівчини, читайте на сайті Факти ICTV.

Які букети можна подарувати близьким і знайомим на 8 березня:

  • Дівчині найкраще підійдуть лаванда, орхідея, червона троянда або конвалії.
  • Мамі – букет з гвоздиками, нагідками та тюльпанами.
  • Дружина оцінить букет з троянд, гербер, айстр або дзвіночків. Найкраще піднести квіти з самого ранку 8 березня.
  • Колегу порадують білий жасмин, жовтець, конюшина або магнолія.
  • Бабусям потрібно дарувати жовті тюльпани, білі троянди або фіалки.
  • Жовті троянди, маргаритки або лотос підійдуть сестрі або свекрусі.

Необов’язково дарувати дівчатам букети зрізаних квітів. Їх можна замінити квітами у горщику. Вони не тільки слугують приємним доповненням до інтер’єру, але й збережуть в собі найтепліші почуття дарувальника, що не зів’януть після закінчення свята.

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Квіти на 8 березня у горщику: які вибрати

  • Крокуси

У продажу знайдуться крокуси різних забарвлень. Немає такої жінки, якій би не сподобалися перші провісники весни на своєму підвіконні.

  • Тюльпани

Ці традиційні квіти, які довгі роки тішили не одне покоління жінок, в горщику і після свята ще довгий час будуть приносити радість та естетичне задоволення.

  • Троянди

Дарувати троянди на свято — традиція. Вони підійдуть і молодій, і літній людині, дружині і матері, і навіть доньці. Троянди як невід’ємний атрибут свята “кричать” про кохання та нові враження. Однак трояндам підійде більше домашня обстановка, ніж трудові офісні будні.

  •  Фіалки

Ця мила рослина — досить бюджетний і абсолютно невибагливий варіант. Такий подарунок підійде абсолютно будь-якій жінці – від юної дівчини до милої бабусі. Фіалка вважається затишною квіткою, тому живе в домашньому приміщенні частіше, ніж в офісах.

  • Орхідеї

Такі квіти дещо дорожчі за перелічені, зате за красою і яскравістю їм немає рівних. Їх люблять дарувати як для офісів, так і для дому. Вибір квітів цього виду величезний: орхідеї фаленопсис, орхідеї каттлеї, орхідеї целогіни і безліч інших.

Вихідні у березні 2021

8 березня – державне свято в Україні, тому в цей день завжди вихідний.

Оскільки Міжнародний жіночий день у 2021 році припадає на понеділок, то українці будуть відпочивати три дні поспіль – 6, 7 і 8 березня.

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