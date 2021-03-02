Якщо ви вже визначилися з подарунками на 8 березня для своїх дорогих жінок, то тепер залишилося вибрати гарний букет.

Як обрати квіти для дружини, мами чи коханої дівчини, читайте на сайті Факти ICTV.

Які букети можна подарувати близьким і знайомим на 8 березня:

Дівчині найкраще підійдуть лаванда, орхідея, червона троянда або конвалії.

найкраще підійдуть лаванда, орхідея, червона троянда або конвалії. Мамі – букет з гвоздиками, нагідками та тюльпанами.

– букет з гвоздиками, нагідками та тюльпанами. Дружина оцінить букет з троянд, гербер, айстр або дзвіночків. Найкраще піднести квіти з самого ранку 8 березня.

оцінить букет з троянд, гербер, айстр або дзвіночків. Найкраще піднести квіти з самого ранку 8 березня. Колегу порадують білий жасмин, жовтець, конюшина або магнолія.

порадують білий жасмин, жовтець, конюшина або магнолія. Бабусям потрібно дарувати жовті тюльпани, білі троянди або фіалки.

потрібно дарувати жовті тюльпани, білі троянди або фіалки. Жовті троянди, маргаритки або лотос підійдуть сестрі або свекрусі.

Необов’язково дарувати дівчатам букети зрізаних квітів. Їх можна замінити квітами у горщику. Вони не тільки слугують приємним доповненням до інтер’єру, але й збережуть в собі найтепліші почуття дарувальника, що не зів’януть після закінчення свята.

Квіти на 8 березня у горщику: які вибрати

Крокуси

У продажу знайдуться крокуси різних забарвлень. Немає такої жінки, якій би не сподобалися перші провісники весни на своєму підвіконні.

Тюльпани

Ці традиційні квіти, які довгі роки тішили не одне покоління жінок, в горщику і після свята ще довгий час будуть приносити радість та естетичне задоволення.

Троянди

Дарувати троянди на свято — традиція. Вони підійдуть і молодій, і літній людині, дружині і матері, і навіть доньці. Троянди як невід’ємний атрибут свята “кричать” про кохання та нові враження. Однак трояндам підійде більше домашня обстановка, ніж трудові офісні будні.

Фіалки

Ця мила рослина — досить бюджетний і абсолютно невибагливий варіант. Такий подарунок підійде абсолютно будь-якій жінці – від юної дівчини до милої бабусі. Фіалка вважається затишною квіткою, тому живе в домашньому приміщенні частіше, ніж в офісах.

Орхідеї

Такі квіти дещо дорожчі за перелічені, зате за красою і яскравістю їм немає рівних. Їх люблять дарувати як для офісів, так і для дому. Вибір квітів цього виду величезний: орхідеї фаленопсис, орхідеї каттлеї, орхідеї целогіни і безліч інших.

Вихідні у березні 2021

8 березня – державне свято в Україні, тому в цей день завжди вихідний.

Оскільки Міжнародний жіночий день у 2021 році припадає на понеділок, то українці будуть відпочивати три дні поспіль – 6, 7 і 8 березня.