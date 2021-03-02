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Факти / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

Подарунки вчителю на 8 березня 2021 – найкращі ідеї

Щороку 8 березня у багатьох країнах світу відзначають Міжнародний жіночий день.

Подарунки вчителю на 8 березня 2021 – найкращі ідеї

Історично цей день символізує жіночу солідарність. В Україні 8 березня жінки та дівчата отримують привітання, подарунки та квіти.

Якщо ви або ваші діти бажаєте привітати своїх педагогів із цим днем, вибір презенту не займе багато часу.

Що подарувати вчительці на 8 березня? Факти ICTV публікують сім кращих варіантів.

Квіти

Подарунки вчителю на 8 березня 2020 року - кращі ідеї

Кожна жінка мріє про букет квітів. Купити букет на 8 березня – класичне і завжди приємне привітання для вчителя. Якщо ж педагог захоплюється вирощенням вазонів, додати до її колекції гарну орхідею у горщику – чудова ідея.

Шоколад, мед

Подарунки вчителю на 8 березня 2020 року - кращі ідеї

Після важкого робочого дня, перевірки зошитів та складання навчальних планів вчителю потрібен спокій та відпочинок. Дорогий шоколад або смачний квітковий мед обов‘язково зробить вечір смачнішим.

Чай, кава

Подарунки вчителю на 8 березня 2020 року - кращі ідеї

Якщо ваша вчителька – фанат чаю або кави, подарункові набори стануть приємним подарунком. У магазинах можна знайти безліч варіацій та смаків, однак переконайтесь, що педагогу сподобається саме цей сорт кави чи чаю.

Читайте
Квіти на 8 березня: як обрати букет для мами та дівчини

Хороші канцтовари

Подарунки вчителю на 8 березня 2020 року - кращі ідеї

Щоденна робота вчителя не обходиться без канцелярії. Можливо, ваша вчителька давно мріє про щоденник зі шкіряною обкладинкою або ручку іменитого бренду Parker. На перший погляд, це дрібничка, але такі речі прослужать педагогу довгий час.

Квитки в кіно, театр

Подарунки вчителю на 8 березня 2020 року - кращі ідеї

Якщо готуєте подарунок для вчительки предмету гуманітарного спрямування, квитки на прем’єру вистави чи кіно стануть чудовим презентом. Особливо, якщо це екранізація творів зі шкільної програми.

Книги

Подарунки вчителю на 8 березня 2020 року - кращі ідеї

Любов до книг відрізняє педагогів від багатьох інших професій. Тому подарунок у вигляді книги з колекційного видання або ж збірка творів улюбленого письменника обов’язково запам’ятається вашій вчительці.

Домашній текстиль

Подарунки вчителю на 8 березня 2020 року - кращі ідеї

Якщо людині комфортно у побуті, їй легше впоратися зі стресами у повсякденному житті. Домашній текстиль завжди додає затишку в оселю. Ніжний м’який плед або подушка – чудовий варіант для подарунку вчительці.

Вихідні у березні

У березні українці відзначатимуть одразу декілька святкових дат. Зокрема, у перший місяць весни буде дев’ять вихідних днів, один із яких – додатковий.

Скільки відпочиватимуть українці у березні – читайте у нашому матеріалі.

Фото: Dreamstime

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