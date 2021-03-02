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Факти / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

SpaceX назвала причину лютневої аварії ракети Falcon 9

Компанія SpaceX офіційно повідомила про причини аварії першого ступеня ракети Falcon 9, який 16 лютого не зміг здійснити посадку після запуску і впав в океан.

Ракета Falcon Heavy

Про це заявив представник SpaceX Бенджі Рід.

– Утворився невеликий отвір біля двигуна, через який туди потрапили гарячі гази. Це змусило двигун вимкнутися, – розповів представник компанії.

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У SpaceX також пов’язали неполадки зі спрацьованістю першого ступеня ракети, оскільки це був його шостий запуск.

У космічній агенції NASA хочуть переконатися, що проблема з посадкою першого ступеня ракети не загрожуватиме астронавтам.

16 лютого компанія SpaceX здійснила запуск ракети-носія Falcon 9 з 60 мікроспутниками Starlink.

Перший щабель носія раніше було використано для п’яти запусків, однак цього разу співробітники SpaceX не змогли повернути елемент Falcon 9 на плавучу платформу Of Course I Still Love You в Атлантичному океані.

Фото: SpaceX

Джерело: Укрінформ

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