Міжнародний жіночий день 8 березня подарує українцям додатковий вихідний день.

У 2021 році громадяни країни відпочиватимуть три дні поспіль – 6, 7 та 8 березня.

6 та 7 березня – це субота та неділя. Вони в Україні традиційно є вихідними днями.

Додасться до них і понеділок, 8 березня. Повернуться до роботи українці 9 березня.

Протягом другого тижня березня їм доведеться працювати лише чотири дні.

Читайте Календар державних свят на 2021 рік

Свята у березні

Одразу після Міжнародного жіночого дня в Україні розпочинається Масляна. Цьогоріч православні християни відзначатимуть її з 8 до 14 числа.

А вже 15 березня розпочинається Великий піст, який триватиме до Великодня 2 травня. Він є найсуворішим за обмеженнями.

Детальніше про свята у березні 2021 читайте у матеріалах на Фактах ICTV.