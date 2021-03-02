3 березня щороку відзначають Всесвітній день письменника. Мета цього свята – виступати проти негативних аспектів демократичного друку, утриматись від неправдивих публікацій, навмисних фальсифікацій, умисного викривлення фактів та їх інтерпретації заради політичних, групових та особистих інтересів.
Свято заснували за рішенням 48-го конгресу Міжнародного ПЕН-клубу (International PEN Club), який проходив з 12 до 18 січня 1986 року.
Окрім того, 3 березня – це Всесвітній день дикої природи, проголошений 20 грудня 2013 року на 68-й сесії Генасамблеї ООН.
Православні християни у цей день вшановують святителя Лева, Папу Римського (440-461), який прославився своєю миролюбністю.
Іменини 3 березня відзначають Віктор, Василь, Лев, Кузьма.
Прикмети на 3 березня:
- Сухий день – до хорошого урожаю.
- Зірки на небі мерехтять – до холоду.
- Блідий місяць – до сильного снігопаду, ясний – до холоднечі.
- Якщо людина, яка йде додому, спіткнеться, вдома на неї чекає сварка.
Що не можна робити 3 березня:
- Варто уникати будь-яких хірургічних втручань.
- Не можна нікому заздрити.
Свята у березні 2021
У березні чимало важливих подій – з 8 до 14 березня православні християни відзначають Масляну, після якої 15 числа починається Великий піст перед Світлим Христовим Воскресінням.
Також 8 березня відзначають Міжнародний жіночий день, який в Україні є державним святом. Тому українці матимуть додатковий вихідний.
Повний календар свят на березень 2021 дивіться на Фактах ICTV.