3 березня щороку відзначають Всесвітній день письменника. Мета цього свята – виступати проти негативних аспектів демократичного друку, утриматись від неправдивих публікацій, навмисних фальсифікацій, умисного викривлення фактів та їх інтерпретації заради політичних, групових та особистих інтересів.

Свято заснували за рішенням 48-го конгресу Міжнародного ПЕН-клубу (International PEN Club), який проходив з 12 до 18 січня 1986 року.

Окрім того, 3 березня – це Всесвітній день дикої природи, проголошений 20 грудня 2013 року на 68-й сесії Генасамблеї ООН.

Православні християни у цей день вшановують святителя Лева, Папу Римського (440-461), який прославився своєю миролюбністю.

Іменини 3 березня відзначають Віктор, Василь, Лев, Кузьма.

Прикмети на 3 березня:

Сухий день – до хорошого урожаю.

Зірки на небі мерехтять – до холоду.

Блідий місяць – до сильного снігопаду, ясний – до холоднечі.

Якщо людина, яка йде додому, спіткнеться, вдома на неї чекає сварка.

Що не можна робити 3 березня:

Варто уникати будь-яких хірургічних втручань.

Не можна нікому заздрити.

Свята у березні 2021

У березні чимало важливих подій – з 8 до 14 березня православні християни відзначають Масляну, після якої 15 числа починається Великий піст перед Світлим Христовим Воскресінням.

Також 8 березня відзначають Міжнародний жіночий день, який в Україні є державним святом. Тому українці матимуть додатковий вихідний.

Повний календар свят на березень 2021 дивіться на Фактах ICTV.