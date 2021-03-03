3D-моделі спортивних стадіонів: Microsoft представила платформу віртуальної реальності

Microsoft представила платформу для взаємодії людей у ​​віртуальній реальності, яку можна буде використовувати на різних пристроях.

Перший час на платформі користувач зможе створити віртуальні зображення, а незабаром користуватися фотореалістичними голограмами. Люди, які знаходяться далеко один від одного, зможуть спілкуватися у режимі віртуальної реальності.

Інженери та архітектори зможуть створити 3D-моделі будь-яких предметів – від комп’ютерів до предметів домашнього побуту, деталей машин або будівель навчальних закладів.

Платформу можна використовувати також для навчання. Вона дозволить дізнатися про будь-яку техніку (від автомобілів до гігантських гелікоптерів) або анатомії людини завдяки можливості розбору деталей предмета, для вивчення деталей конструкції або тіла.

Mesh створили на базі хмарної платформи Azure, яка має великі обчислювальні ресурси та дані, а також володіє штучним інтелектом і режимом змішаної реальності.

Платформа буде доступна на гарнітурах віртуальної реальності від компанії Microsot, а також на планшетах, смартфонах, комп’ютерах та інших різних пристроях.

Криптовалюта

Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс поділився тим, що ніколи не інвестував свої фінанси в біткоїни (Bitcoin).

Сам Гейтс вважає за краще інвестувати в компанії, що створюють нові товари. Засновник Microsoft як приклад навів вакцини від таких захворювань як малярія та кір.

Джерело: Microsoft